Где в Челябинске был Бродвей и как попасть в переулок Акаций
В Челябинске почти 1500 улиц. Предлагаем вам отправиться в виртуальную прогулку по самым диковинным.
Мал-мала меньше
В Советком районе улица-призрак под названием Лазаретная: на ней нет ни одного дома. Длина — 157 м. Когда-то на ней стояли бараки для строителей Транссибирской магистрали. Самая короткая — Сортировочная улица, которая раскинулась на 36 метрах. При этом на ней есть одно административное здание.
Самая короткая улица Челябинска. Фото: Яндекс. Карты
Улицы-прожекты
По некоторым данным улица Пионерская на «северке» должна была стать пешеходным бульваром в центре молодого спального района. Там еще располагался легендарный рыбный магазин «Океан». Но это было в те времена, когда Лыжная база была далекой окраиной города. Ныне Пионерскую превратили в большую стоянку.
Пионерская сейчас переживает не лучшие времена. Фото: Яндекс. Карты
Бизнесмен Владимир Спиридонов хотел превратить часть ул. Чичерина в крытую пешеходную улицу. Под стеклянным навесом должны были разместиться бутики. Но...
Самые новые
Последнее августовское распоряжение гордумы по поводу улиц гласит: в Парковом появится улица Петра Туркина. Он был мэром города 1894 — 1900 и 1915 — 1917 годах. Также ему приписывают крылатую фразу: «Критиков много, работников же всегда не хватает».
А в Металлургическом районе есть планы на Бульвар металлургов неподалеку от улицы Румянцева.
Литературные
Самая читающая страна мира нарекла три десятка улиц города в честь классиков европейской и отечественной литературы. Улицы Гашека, Толстого, Гюго, Мамина-Сибиряка, Бажова, Тургенева, Барбюса, Гоголя…
Есть четыре улицы по именам литераторов, некогда живших в Челябинске: драматурга Валериана Правдухина, писателя Александра Завалишина, пионера советской литературы Юрия Лебединского, поэтессы Людмилы Татьяничевой.
Красные
Советское наследие — Красного Урала, Краснознаменная, Красноармейская, Красная, Красного фронта.
Еще была площадь Красного октября — там, где сейчас рынок у Свято-Троицкого храма. Там же была улица Красный Урал — не путать с Красного Урала! Сейчас она «вросла» в Братьев Кашириных и исчезла. Еще была улица Красной молодежи. Шла параллельно Степана Разина, сейчас полностью многоэтажками.
Бродвей и улица Любви
О самой длинной улице Нью-Йорка, где круглые сутки кипит жизнь, в Челябинске узнали в конце 50-х. Тогда на Урале зарождалась джазовая тусовка и примерять западные реалии на нашу жизнь было в порядке вещей.
Так в южноуральской столице появился свой Бродвей. Шел он от Детского мира до Кирова. Музыканты здесь, конечно, не играли — можно было попасть в милицию. Но место считалось самым модным для пешеходных проулок у молодежи, знакомств и общения. Посмотреть на атмосферу гламура приезжали простые люди с рабочих окраин.
В Металлургическом районе улица Социалистическая была прозвана улицей Любви. Здесь горели фонари, росли молодые деревца и по вечерам ее заполоняли влюбленные парочки.
На улице Социалистической стоят дома, которые занесены в реестр исторического наследия. Фото: Яндекс. Карты
Магия чисел
Кроме всем известных Первой пятилетки, 250-летия Челябинску, 3-го Интернационала, 40-летия Победы и 50-летия ВЛКСМ есть такие улицы:
Первая окружная, Первая Эльтонская, Первая Потребительская.
Вторая Павелецкая, Вторая Дальняя, Вторая Шагольская.
Третья Арзамасская, Четвертая, Пятая, Целинный шестой переулок, Седьмая, Десятая, Десятая Пятилетки.
А еще 8 марта и 3 сентября. Нет, не в честь песни Шуфутинского, а в честь победы над Японией.
Улица 3 сентября. Интересно, там горят костры рябин?
Красота в частном секторе
Лунная, Пальмовая, Хрустальная — в частном секторе за ДК Колющенко.
В поселке Смолино можно прогуляться по переулку Акаций, Изумрудной, Жасминовой, Летописной и оказаться на улице Согра — старинное слово, означающее «покос».
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