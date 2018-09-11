2018-09-11T09:33:17+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

«Люкс-Декор»: качественные настенные покрытия и внутренняя отделка помещений

Фирму могут признать лучшей строительной компанией Южного Урала
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Уже больше восьми лет «Люкс-Декор» занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений. За время своей работы было отделано свыше сорока тысяч квадратных метров.

Компания имеет филиалы в Магнитогорске, Казани и представительства в крупных региональных центрах.

В основе принципов работы «Люкс-Декора» лежит радость клиента, это главная награда для компании.

Чаще всего клиенты приходят от знакомых или посоветовавших специалистов. Компания имеет своё производство лакокрасочных материалов по итальянской франшизе Color&Vernici. Все материалы соответствуют пожарной и медицинской сертификации качества и полностью состоят из экологичного жидкого акрила.

Акриловые штукатурки способны простоять на стене гораздо дольше красок, они легко моются и устойчивы к механическим повреждениям лучше любых обоев. А стоимость материала намного ниже, чем популярных моделей обоев.

Именно это делает акрил самым практичным материалом на сегодняшний день и позволяет использовать декоративную штукатурку в коммерческих и бытовых помещениях.

Высококачественный материал, опыт работы и ответственный подход к каждому клиенту даёт возможность развития компании «Люкс-Декор».

Если вы тоже хотите стать обладателями прекрасного ремонта, позвоните по телефону 8(351) 235-36-37 или оставьте заявку на сайте. Также вы можете отправить заявку на электронную почту ld-chel@mail.ru.

Чтобы отдать свой голос за компанию «Люкс-Декор», выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

www.decor-174.ru

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