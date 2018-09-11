В Челябинске открывается школа травматологов-ортопедов

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-11T14:40:30+03:00

Доктора на практике научатся новым техникам манипуляций с суставами

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С 12 сентября в клинике «Канон» начнет работу вторая региональная практическая Школа травматологов-ортопедов. Проект проходит в рамках региональных образовательных Школ Ассоциации травматологов-ортопедов России и носит исключительно практический характер.

В этом году основная тема занятий: «Техника внутрисуставных и внесуставных манипуляций на конечностях под контролем ультрасонографии».

Преподаватели школы:

— Страхов Максим Алексеевич, к.м.н., травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии-ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный травматолог ФМБА России.

— Гаев Тимофей Геннадиевич, врач травматолог-ортопед, заведующий учебной части кафедры Травматологии и ортопедии ИПК ФМБА России.

Цели и задачи школы

Главная цель региональных практических школ — усовершенствовать практические навыки внутрисуставных и внесуставных инъекций под контролем ультрасонографии, УЗИ диагностики, малоинвазивные операции по внедрению имплантатов, динамическое тейпирование и другое.

В итоге специалисты на практике учатся первичным навыкам практических манипуляций на суставах и околосуставных тканях конечностей, включая редкие локализации тендинитов и тендопатий и раннего остеоартрита, под контролем ультразвукового сопровождения.

Формат обучения Обучение проходит в виде двухдневных практических 36-часовые школ (2 дня очно и 1 день заочно) с выдачей удостоверения государственного образца по системе НМО (36 баллов) с правом выполнения инъекционных манипуляций под контролем ультрасонографии. Также будут мини-групповые (по 8 человек) занятия с акцентом на практические навыки (50% времени).

Условия участия

Участие для врачей составляет 3000 рублей, количество ограничено 25 участниками. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте и загрузить необходимые документы в личный кабинет. По окончании цикла сертификат будет доступен в личном кабинете, а также отправлен почтой.

Зарегистрироваться на обучение и узнать дополнительную информацию можно на сайте.

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