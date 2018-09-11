2018-09-11T15:38:16+03:00
Общество

Экс-сотрудника полицейского мотовзвода из Челябинска осудили за избиение нарушителя

Он отпинал челябинца после того, как его напарник переломал себе все конечности
Андрей АБРАМОВ
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Мотовзвод в Челябинске гоняет на новых мотоциклах BMW.Мотовзвод в Челябинске гоняет на новых мотоциклах BMW.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Погоня началась 9 июня. Мимо инспекторов ГИБДД на мотоциклах промчался байкер. Сотрудники рванули за ним. Беглец заехал на мост по Каслинской, потерял управление и упал с мотоцикла. Прямо на него летел полицейский: тормозить было бесполезно — слишком большая скорость и маленькое расстояние. Колесо просто перемололо бы парня. Тогда инспектор вывернул руль в сторону и влетел на высоченные трамвайные рельсы. Инспектор потерял сознание. Позже в больнице поставят диагноз: переломы ног и руки, гематомы, травма головы.

Увидев это, напарник кинулся к беглецу, который валялся на дороге. Несколько раз пнул его со всей мочи. Остановил разъяренного инспектора случайный водитель, который затормозил при виде аварии.

Сначала избитый байкер общался с журналистами. Газете «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал свою версию событий.

— Погоня началась еще в районе ТРК «Алмаз». Права у меня есть, мотоцикл не угнанный, ехал со скоростью потока, никого не трогал. На хвосте пристроились инспекторы, начали зажимать меня. Я не остановился. Тогда инспекторы стали пинать по мотоциклу, пытаться меня свалить, маячков, сигналов не было.

Однако потом общение с журналистами 32-летний челябинец прекратил. Говорят, что полицейское начальство нашло с ним общий язык и историю решили не раздувать и договориться о примирении сторон «за кадром».

На этом мотоцикле ехал байкер. Фото: соцсети

На этом мотоцикле ехал байкер.Фото: соцсети

Однако выяснилось, что заминать историю никто не собирался, лишь решили не предавать ее огласке. Инспектора мотовзвода, который пинал, попросили со службы. Кроме того, завели на него уголовное дело за превышение полномочий.

— Свою вину он признал, способствовал расследованию. Его приговорили к трем годам условного срока. Два года ему запрещено работать в правоохранительных органах, — рассказали в пресс-службе Курчатовского райсуда Челябинска.

Также суд присудил побитому байкеру 50 000 руб. компенсации морального вреда. А во время заседаний выяснилось, почему все-таки началась погоня. У байкера неправильно висели номера, и инспекторы потребовали остановиться, но тот начал уезжать.

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