2018-09-12T12:51:08+03:00
Общество

В сосновом бору Челябинска 300 деревьев могут срубить ради дороги

По плану магистраль проходит вдоль Мелькомбината и рядом с парком
Андрей АБРАМОВ
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Новая широкая магистраль будет идти рядом с детской железной дорогой.Новая широкая магистраль будет идти рядом с детской железной дорогой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Весной жители поселка Мелькомбинат подняли тревогу: через бор хотят прокладывать дорогу и строить там дома. Исторический микрорайон расположен между Университетской набережной и ТРК «Родник». Люди там дружные, а потому бороться с планами о застройке решили до победного конца

В итоге подняли такой шум, что администрация города выступила с официальным обращением. Бор никто застраивать не собирается: ни дорогами, ни тем более домами.

Но вот 10 сентября общественникам из «Гражданского патруля», которые помогали жителям поселка, пришел ответ чиновников, которые формально ничего не меняет, но...

ДОРОГА ПРИВЕДЕТ К НОВЫМ ПРОБКАМ

В ответе сказано, что строить дороги и дома в бору нельзя. Но территория Мелькомбината не относится к охраняемой законом зоне, то есть - это не бор. До 2020 года ничего там строить не планируется. Однако в планах дорога есть.

— Дорогу буквально впихивают. Она будет проходить неподалеку от садика и школы — это нарушает все нормы. Представляете, какой поток машин с Молодогвардейцев? Соответственно надо делать минимум четыре полосы. Дорога не может располагаться близко к детсаду и школе. Но они выкрутились. Якобы до поселка — это будет широкая дорога, а потом она резко сужается до поселковой, а значит ничего не нарушает. Но это абсурд! — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница поселка Евгения Васильева.

Получится бутылочное горлышко. И вновь будут пробки, только уже на новом месте.

— Мы не понимаем целесообразности нового куска асфальта. На Университетской набережной нет пробок. Затор начинается от «Родника» и дальше в сторону зоопарка. Получается, пробка станет еще больше, — удивляется Евгения.

Это карта, на которой при желании даже непрофессионал разглядит новую дорогу вдоль бора.

Это карта, на которой при желании даже непрофессионал разглядит новую дорогу вдоль бора.

МАГИСТРАЛЬ НУЖНА... СТРОИТЕЛЯМ

Жители поселка подсчитали, что для дороги нужно срубить 331 сосну. А этим деревьям под сотню лет.

— Мы собрали 500 подписей и передали их в администрацию. Раз там сказали, что ничего не собираются строить, давайте отменим постановление о планировке этих земель! Оно свежее, датировано июнем этого года. А вообще эта дорога была еще на советском генплане. Проходила она через землю «Родник». Когда комплекс построили, дорогу пришлось сдвинуть. В итоге, чтобы она появилась, нужен дорогущий мост через реку и вырубка кучи деревьев.

По словам жителей, асфальтирование бора лишь предтеча куда большей стройки.

— Там же лакомый кусочек на берегу реки. Дорога челябинцам не нужна. Она нужна застройщику, чтобы пустить по ней спецтехнику, — объясняет Евгения. — Там тоже участок леса, который формально не числится бором. Еще в 2008 году его отдали под застройку, но так ничего и не сделали. Написано, что там должна появится лыжная база и дома. Больше информации нет. Управление экологии уже три раза обращалось в управление архитектуры за согласованием увеличения границ бора. Чтобы часть леса, где хотят строить, стала охраняемой. Но ответа нет.

КОММЕНТАРИЙ

«Границы экосистемы нужно закрепить юридически»

— Чиновники утверждают, что дорога не пройдет по территории городского бора, — говорит лидер движения «Гражданский патруль» в Челябинске Семен Воронин. — Однако имеется ввиду формальные границы, фактически же территория планируемой дороги проходит по участку экосистемы бора. С ростом города бор уже уменьшился в 2,5 раза по сравнению со своими первоначальными размерами и продолжает уменьшаться из-за застройки по его периметру. Назрела необходимость приравнять юридические границы бора к фактическим границам существующей экосистемы. Будем за это бороться.

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