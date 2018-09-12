В сосновом бору Челябинска 300 деревьев могут срубить ради дороги

СЕГОДНЯ 12:49 2018-09-12T12:51:08+03:00

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Весной жители поселка Мелькомбинат подняли тревогу: через бор хотят прокладывать дорогу и строить там дома. Исторический микрорайон расположен между Университетской набережной и ТРК «Родник». Люди там дружные, а потому бороться с планами о застройке решили до победного конца

В итоге подняли такой шум, что администрация города выступила с официальным обращением. Бор никто застраивать не собирается: ни дорогами, ни тем более домами.

Но вот 10 сентября общественникам из «Гражданского патруля», которые помогали жителям поселка, пришел ответ чиновников, которые формально ничего не меняет, но...

ДОРОГА ПРИВЕДЕТ К НОВЫМ ПРОБКАМ

В ответе сказано, что строить дороги и дома в бору нельзя. Но территория Мелькомбината не относится к охраняемой законом зоне, то есть - это не бор. До 2020 года ничего там строить не планируется. Однако в планах дорога есть.

— Дорогу буквально впихивают. Она будет проходить неподалеку от садика и школы — это нарушает все нормы. Представляете, какой поток машин с Молодогвардейцев? Соответственно надо делать минимум четыре полосы. Дорога не может располагаться близко к детсаду и школе. Но они выкрутились. Якобы до поселка — это будет широкая дорога, а потом она резко сужается до поселковой, а значит ничего не нарушает. Но это абсурд! — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница поселка Евгения Васильева.

Получится бутылочное горлышко. И вновь будут пробки, только уже на новом месте.

— Мы не понимаем целесообразности нового куска асфальта. На Университетской набережной нет пробок. Затор начинается от «Родника» и дальше в сторону зоопарка. Получается, пробка станет еще больше, — удивляется Евгения.

Это карта, на которой при желании даже непрофессионал разглядит новую дорогу вдоль бора.

МАГИСТРАЛЬ НУЖНА... СТРОИТЕЛЯМ

Жители поселка подсчитали, что для дороги нужно срубить 331 сосну. А этим деревьям под сотню лет.

— Мы собрали 500 подписей и передали их в администрацию. Раз там сказали, что ничего не собираются строить, давайте отменим постановление о планировке этих земель! Оно свежее, датировано июнем этого года. А вообще эта дорога была еще на советском генплане. Проходила она через землю «Родник». Когда комплекс построили, дорогу пришлось сдвинуть. В итоге, чтобы она появилась, нужен дорогущий мост через реку и вырубка кучи деревьев.

По словам жителей, асфальтирование бора лишь предтеча куда большей стройки.

— Там же лакомый кусочек на берегу реки. Дорога челябинцам не нужна. Она нужна застройщику, чтобы пустить по ней спецтехнику, — объясняет Евгения. — Там тоже участок леса, который формально не числится бором. Еще в 2008 году его отдали под застройку, но так ничего и не сделали. Написано, что там должна появится лыжная база и дома. Больше информации нет. Управление экологии уже три раза обращалось в управление архитектуры за согласованием увеличения границ бора. Чтобы часть леса, где хотят строить, стала охраняемой. Но ответа нет.

КОММЕНТАРИЙ

«Границы экосистемы нужно закрепить юридически»

— Чиновники утверждают, что дорога не пройдет по территории городского бора, — говорит лидер движения «Гражданский патруль» в Челябинске Семен Воронин. — Однако имеется ввиду формальные границы, фактически же территория планируемой дороги проходит по участку экосистемы бора. С ростом города бор уже уменьшился в 2,5 раза по сравнению со своими первоначальными размерами и продолжает уменьшаться из-за застройки по его периметру. Назрела необходимость приравнять юридические границы бора к фактическим границам существующей экосистемы. Будем за это бороться.

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