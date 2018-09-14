2018-09-14T04:26:27+03:00
Общество

Здравствуй, гастрит: в школах Челябинской области ставят автоматы с фастфудом

Возмущенные родители предлагают заменить их на автоматы с молоком
Ирина ГОЛЛАЙИрина КАРЕЛИНА
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Аппараты с химической едой могут вытеснить из нашей школы контейнеры с домашними бутербродами.Аппараты с химической едой могут вытеснить из нашей школы контейнеры с домашними бутербродами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В школе № 64 Магнитогорска организовали продажу вкусняшек. Мнение родителей, конечно, не спросили.

— Ау, администрация, вы совсем уже? У детей — сплошь и рядом гастриты, аллергии. И так питание в школе не ахти, а тут еще и печеньки с шоколадками. Это мы так заботимся о наших детях или о набитых карманах индивидуальных предпринимателей? Мы уже смирились с тем, что эти автоматы стоят в поликлиниках и домах творчества. Но в школе — это уже слишком! — анонимно написали родители учеников 64-й школы в группу «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

А вот и продукция злополучного аппарата - ни грамма пользы, только вред. Фото: Арина Мальковская.

А вот и продукция злополучного аппарата - ни грамма пользы, только вред. Фото: Арина Мальковская.

Оказывается, это далеко не прецедент. Подписчики группы рассказали, что такие автоматы также стоят, к примеру, в магнитогорских школах №36, 38, 12, 55…

— В 49-й школе аж два стоят, и толку от наших возмущений нет, — прокомментировала Юлия Хайменова.

Конечно, таким образом школы зарабатывают деньги. Но родители могут провести воспитательную работу со своими детьми. Не будет спроса — не будет и предложения. Но ребенку трудно устоять перед соблазном.

Справедливости ради отметим, что чипсы, сухарики и газировка в школьных автоматах не продаются. А вот не очень-то полезный кофе — пожалуйста. К примеру, такой автомат стоит в челябинском лицее №31.

— Давайте лучше установим автоматы с молоком! — предложил Егор Пиксаев.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Главный диетолог Челябинской области Людмила ПОТЕМКИНА:

— Многие «вкусняшки» зачастую состоят из одних углеводов и относятся к категории вредной пищи. Часто они содержат в своем составе усилители вкуса. Никаких витаминов или микроэлементов там нет. Такие продукты ведут не только к гастриту, но и к избыточной массе тела, к развитию сахарного диабета.

У девочек при быстром наборе веса страдает функция яичников, нарушается гормональный статус и возникает бесплодие.

Если в школе появился такой автомат, обязательно нужно проводить лекции по здоровому питанию. Пусть дети учатся выбирать среди перекуса более или менее здоровую пищу: например, рисовые хлебцы или гречневые хлопья.

Ничего страшного не случится, если ребенок съел одну шоколадку из аппарата, а перед этим позавтракал дома кашей, яйцом. Но есть шоколадки каждый день очень вредно. Кстати, продукты, которые приготовлены в печи (те же булочки), более физиологичны и безопасны, чем концентрированные сухие (например, сухари).

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