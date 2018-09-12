Челябинск проведёт «Парад первоклассников»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-12T16:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

15 сентября в парке Гагарина пройдет «Парад первоклассников». Организатором по традиции выступает компания «Интерсвязь».

При поддержке администрации города масштабный праздник состоится одновременно с молодежным форумом-фестивалем «Мы будущее России» и Фестивалем национальных видов спорта.

Ровно в 13:00 в центре парка откроется Аллея первоклассников. На стендах разместятся десятки тысяч фотографий детей с их профессиональными мечтами. И для того чтобы позволить детям прикоснуться к мечте, одновременно с Аллеей начнет работу уникальный Праздник профессий: десятки предприятий и компаний создадут невероятные интерактивные площадки, благодаря которым дети и взрослые смогут примерить на себя роль ветеринара, педиатра, хоккеиста, журналиста, атомщика и т. д. На сцене возле фонтана будет проходить фестиваль «Мы будущее России» — большое концертное мероприятие с песнями, танцами и выступлениями творческих коллективов.

Параллельно с Парадом первоклассников пройдет «Забег традиций» — мероприятие, проводимое администрацией г. Челябинска в рамках Фестиваля национальных видов спорта. Он состоит из показательных выступлений (самбо, рукопашный бой, борьба на поясах, ушу, чирлидинг) и забега для команд на 800 метров с прохождением этапов и призами для победителей.

— Парад первоклассников» — невероятное и незабываемое событие не только для Урала, но и в масштабах всей страны. Это праздник детства, сильный социальный проект, он дает возможность детям и их родителям уже сейчас задуматься о будущем, выбрать профессию осознанно, — подчеркивает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Мы признательны руководству города за оказываемую поддержку, уверены, что совместными усилиями и в этом году наш проект станет знаковым событием в жизни Челябинска.

Для справки:

В подготовке праздника участвует свыше 1000 человек: сотрудники компании «Интерсвязь», учителя, школьники старших классов, родители первоклашек, волонтеры. В девяти городах проведения Парада сфотографировано больше 35 тысяч детей.

Новости компаний.