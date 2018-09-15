Лежа на асфальте, в фитнес-зале и подъезде: как Челябинск поддержал популярный челлендж FallingStars2018

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-14T21:20:35+03:00

Новый флэшмоб в интернете захватил тысячи человек по всему миру. Люди нарочно «падают», выходя из машин, «сваливаются» с лестниц, кроватей, выпадают из ванны. При этом рассыпают содержимое сумок, опрокидывают предметы и даже крушат мебель. «Модные» снимки делают на концертах, в общественных местах и даже на свадьбах. В общем, кто на что горазд.

В ЧЕМ СМЫСЛ?

Вообще фото с падением пошло от селебрети. По одним источникам, первой ноги не удержали Шэрон Стоун. Она вышла из кафе и споткнулась, а вездесущие папарацци сфотографировали ее. Звезда встала, посмеялась и помахала фотографом. Позже «падениями» ее поддержали другие знаменитости и блогеры.

В России первым «свалился» DJ Smash — с трапа самолета, и передал эстафету своим друзьям. Так родился челлендж FallingStars (с англ. падение звезд), который начал расходиться по инстаграму, и уже многие актеры, модели и телеведущие стали валяться на земле под хэштегом #FallingStars2018.

У этого челленджа есть цель — участники показывают, как они могут посмеяться над собой, и что никто не застрахован от падений, как буквальных, так и творческих.

Странный флэшмоб не обошел стороной и Челябинск. Мы собрали самые эпичные снимки из соцсетей.

Фото с «падением» из машин очень популярно в этом челлендже. Фото: Сергей Грибанов.

Чем креативнее локация, тем круче. Фото: Дарья Баженова.

Падать в фитнес-зале тоже очень популярно в сети. Фото: Ксения Томилова.

И еще одну челябинку не удержали ноги в зале. Фото: Анастасия Танаева.

Актуально, по-осеннему. Фото: @ roni_mum, instagram.com.

И при этом снимок с падением должен быть стильным. Фото: Инга Тибелиус.

А еще главное, чтобы фото выглядело правдоподобно. Фото: @el_zakh, instagram.com.

Узнаете место? Фото: Ксения Михалёва.

Самое забавное на этом фото, что из женской сумочки выпал утюг. Да, чего там только нет. Фото: Мария Потатурко.

Такая картинка знакома, пожалуй, каждой маме. Фото: Мария Сазонова.

«Косомолка» в тренде. На полу наш коллега из Красноярска Александр Милицкий.

КСТАТИ

Какие еще флэшмобы поддерживали челябинцы?

Обливания ледяной водой

Четыре года назад весь мир участвовал во флэшмобе Ice Bucket Challenge. Звезды, блогеры, политики, сотрудники известных компаний и обычные люди обливались ледяной водой, а затем скидывали деньги в благотворительный фонд для больных боковым амиотрофическим склерозом (это неизличимая болезнь, которая парализует мышцы).

Челябинск тоже участвовал в акции. Как раз в тот год в Челябинской области шли выборы губернатора, после отставки Юревича. И один челябинец бросил вызов будущему главе региона. Им стал Борис Дубровский, но он флэшмоб не поддержал, может быть, до него просто не дошел вызов.

Видео с замиранием

Вирусные ролики, где участники замирают в необычных позах, словно манекены, а кто-то один ходит и снимает происходящее — помните их? MannequinChallenge взорвал соцсети два года назад. Челябинцы не остались в стороне. Замирали и в кафе, и в ночных клубах, и в магазинах, в ТРК, школах, офисах, фитнес-центрах — да где угодно.

Интересно флэшмоб поддержал хоккейный клуб «Трактор». В стиле популярного видео они сняли промо-ролик к ретро-серии домашних матчей, посвященных старту празднования 70-летия клуба. Видеосъемка в формате Mannequin Challenge стала актуальной еще и потому, что 17 игроков «Трактора» разных лет, замерев у экспозиций клубного музея, призывают болельщиков вспомнить и пережить все 70 лет существования команды.

7 МАТЧЕЙ 7 ЭПОХ.Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

Флэшмоб в кокошниках

Во время напряженной игры матча Россия — Испания, на чемпионате мира по футболу, оператор «поймал» в объектив троих невозмутимых болельщиков, смачно поедающих хот-доги. После этого семья Гнатюк стала международным мемом. Их трапезу интернет воспринял с доброй улыбкой.

Ребята из Челябинска решили запустить флешмоб под тегом #RussianFanChallenge2018. Суть проста: надо было спародировать тот самый кадр с жующими в кокошниках, опубликовать фото в соцсетях и передать эстафету друзьям. Флэшмоб вызвал сумасшедший ожиотаж.

Играйте так, как мы за вас едим!.Кокошники, хот-доги, полный дзен... Невозмутимо жующие россияне стали талисманом сборной России

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