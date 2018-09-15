2018-09-14T21:20:35+03:00
Общество

Лежа на асфальте, в фитнес-зале и подъезде: как Челябинск поддержал популярный челлендж FallingStars2018

«Комсомолка» собрала подборку самых забавных фото «упавших» челябинцев
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
#FallingStars2018 активно поддержали и жители Челябинска. Фото: Анна Маратовна.#FallingStars2018 активно поддержали и жители Челябинска. Фото: Анна Маратовна.

Новый флэшмоб в интернете захватил тысячи человек по всему миру. Люди нарочно «падают», выходя из машин, «сваливаются» с лестниц, кроватей, выпадают из ванны. При этом рассыпают содержимое сумок, опрокидывают предметы и даже крушат мебель. «Модные» снимки делают на концертах, в общественных местах и даже на свадьбах. В общем, кто на что горазд.

В ЧЕМ СМЫСЛ?

Вообще фото с падением пошло от селебрети. По одним источникам, первой ноги не удержали Шэрон Стоун. Она вышла из кафе и споткнулась, а вездесущие папарацци сфотографировали ее. Звезда встала, посмеялась и помахала фотографом. Позже «падениями» ее поддержали другие знаменитости и блогеры.

В России первым «свалился» DJ Smash — с трапа самолета, и передал эстафету своим друзьям. Так родился челлендж FallingStars (с англ. падение звезд), который начал расходиться по инстаграму, и уже многие актеры, модели и телеведущие стали валяться на земле под хэштегом #FallingStars2018.

У этого челленджа есть цель — участники показывают, как они могут посмеяться над собой, и что никто не застрахован от падений, как буквальных, так и творческих.

Странный флэшмоб не обошел стороной и Челябинск. Мы собрали самые эпичные снимки из соцсетей.

Фото с «падением» из машин очень популярно в этом челлендже. Фото: Сергей Грибанов.

Фото с «падением» из машин очень популярно в этом челлендже. Фото: Сергей Грибанов.

Чем креативнее локация, тем круче. Фото: Дарья Баженова.

Чем креативнее локация, тем круче. Фото: Дарья Баженова.

Падать в фитнес-зале тоже очень популярно в сети. Фото: Ксения Томилова.

Падать в фитнес-зале тоже очень популярно в сети. Фото: Ксения Томилова.

И еще одну челябинку не удержали ноги в зале. Фото: Анастасия Танаева.

И еще одну челябинку не удержали ноги в зале. Фото: Анастасия Танаева.

Актуально, по-осеннему. Фото: @ roni_mum, instagram.com.

Актуально, по-осеннему. Фото: @ roni_mum, instagram.com.

И при этом снимок с падением должен быть стильным. Фото: Инга Тибелиус.

И при этом снимок с падением должен быть стильным. Фото: Инга Тибелиус.

А еще главное, чтобы фото выглядело правдоподобно. Фото: @el_zakh, instagram.com.

А еще главное, чтобы фото выглядело правдоподобно. Фото: @el_zakh, instagram.com.

Узнаете место? Фото: Ксения Михалёва.

Узнаете место? Фото: Ксения Михалёва.

Самое забавное на этом фото, что из женской сумочки выпал утюг. Да, чего там только нет. Фото: Мария Потатурко.

Самое забавное на этом фото, что из женской сумочки выпал утюг. Да, чего там только нет. Фото: Мария Потатурко.

Такая картинка знакома, пожалуй, каждой маме. Фото: Мария Сазонова.

Такая картинка знакома, пожалуй, каждой маме. Фото: Мария Сазонова.

«Косомолка» в тренде. На полу наш коллега из Красноярска Александр Милицкий.

«Косомолка» в тренде. На полу наш коллега из Красноярска Александр Милицкий.

КСТАТИ

Какие еще флэшмобы поддерживали челябинцы?

Обливания ледяной водой

Четыре года назад весь мир участвовал во флэшмобе Ice Bucket Challenge. Звезды, блогеры, политики, сотрудники известных компаний и обычные люди обливались ледяной водой, а затем скидывали деньги в благотворительный фонд для больных боковым амиотрофическим склерозом (это неизличимая болезнь, которая парализует мышцы).

Челябинск тоже участвовал в акции. Как раз в тот год в Челябинской области шли выборы губернатора, после отставки Юревича. И один челябинец бросил вызов будущему главе региона. Им стал Борис Дубровский, но он флэшмоб не поддержал, может быть, до него просто не дошел вызов.

Видео с замиранием

Вирусные ролики, где участники замирают в необычных позах, словно манекены, а кто-то один ходит и снимает происходящее — помните их? MannequinChallenge взорвал соцсети два года назад. Челябинцы не остались в стороне. Замирали и в кафе, и в ночных клубах, и в магазинах, в ТРК, школах, офисах, фитнес-центрах — да где угодно.

Интересно флэшмоб поддержал хоккейный клуб «Трактор». В стиле популярного видео они сняли промо-ролик к ретро-серии домашних матчей, посвященных старту празднования 70-летия клуба. Видеосъемка в формате Mannequin Challenge стала актуальной еще и потому, что 17 игроков «Трактора» разных лет, замерев у экспозиций клубного музея, призывают болельщиков вспомнить и пережить все 70 лет существования команды.

7 МАТЧЕЙ 7 ЭПОХ.Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

Флэшмоб в кокошниках

Во время напряженной игры матча Россия — Испания, на чемпионате мира по футболу, оператор «поймал» в объектив троих невозмутимых болельщиков, смачно поедающих хот-доги. После этого семья Гнатюк стала международным мемом. Их трапезу интернет воспринял с доброй улыбкой.

Ребята из Челябинска решили запустить флешмоб под тегом #RussianFanChallenge2018. Суть проста: надо было спародировать тот самый кадр с жующими в кокошниках, опубликовать фото в соцсетях и передать эстафету друзьям. Флэшмоб вызвал сумасшедший ожиотаж.

Играйте так, как мы за вас едим!.Кокошники, хот-доги, полный дзен... Невозмутимо жующие россияне стали талисманом сборной России

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
В Челябинске экс-чиновника выпустили из СИЗО
Билайн открыл новые салоны в 17-ти городах Челябинской области
В Магнитогорске коммунальщики решили простимулировать жильцов вовремя платить за свет розыгрышем призов
«ЖКХ-искусство»: в Челябинске пеньки от спиленных деревьев «украшают» пластиковыми бутылками и пробками
Почти пять тысяч жителей Челябинской области вошли в мировой реестр доноров костного мозга
В Челябинской области навести порядок помогут гранты губернатора
В Челябинске мировые музыкальные звезды дадут джазу на органе
Житель Магнитогорска организовал полезные уроки для детей, где учит их мастерить мебель и чинить сантехнику
В Челябинске трезвенники соберутся в Саду Победы
В Челябинске осудили «самых аккуратных воров России»
Значок ГТО в Челябинске приравняли к золотой школьной медали
В Челябинской области валят лес вопреки протестам жителей
В Челябинске закрывается ветприемник для бродячих животных
Пьяный челябинец «атаковал» электроподстанцию
Дороги в Челябинске начали делать с применением минерального порошка «Мечел-материалов»
Жителей Челябинской области обеспечат бесплатным цифровым телевидением
Борис Дубровский поздравят конструктора ракет с юбилеем
Южноуральцы исполнили мечту влюбленных в инвалидных креслах
Невиданное зрелище! Львица из Челябинска катается у туристов на коленях
«Мы собираем мебель на помойках»: южноуральские общежития пугают студентов
«Я закончил»: бродячий челябинский клоун сбежал из города без средств связи
«Наехали»: челябинский «Трактор» в уральском дерби уступил «Автомобилисту»
Творог из Челябинска получил низкую оценку экспертов
В Челябинске задержали предполагаемого убийцу 10-летней девочки из Каменска-Уральского