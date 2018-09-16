«Правда похожи?»: «Комсомолка» нашла двойников челябинских випов на картинах прошлого

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-14T21:23:02+03:00

В сети новая мода: делать селфи и по нему искать двойников на картинах. В этом помогает новое приложение от Google.

Журналист газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» загрузил в программу фотографии публичных людей региона. И нейросеть выдавала с каждым портретом сходство от 70% и больше. Но иногда нужно внимательно присмотреться, чтобы обнаружить общие черты.

Давайте изучим!

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