«Правда похожи?»: «Комсомолка» нашла двойников челябинских випов на картинах прошлого
Есть очень неожиданные параллели
В сети новая мода: делать селфи и по нему искать двойников на картинах. В этом помогает новое приложение от Google.
Журналист газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» загрузил в программу фотографии публичных людей региона. И нейросеть выдавала с каждым портретом сходство от 70% и больше. Но иногда нужно внимательно присмотреться, чтобы обнаружить общие черты.
Давайте изучим!
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