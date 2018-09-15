Запивал сухари водой: 5 фактов о знаменитом марафонце из Челябинска

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-14T21:20:35+03:00

Почему олимпийский чемпион Леонид Мосеев голодал, зачем бегал в мороз в кедах, мы вспоминаем накануне большого забега, который пройдет 16 сентября

Изменить размер текста: A A

16 сентября в столице Южного Урала пройдет традиционный Челябинский марафон. Со стадиона имени Елесиной на дистанции 4, 21 и 42 километра отправятся почти три сотни любителей спорта и профессионалов. Трасса пройдет по территории Шершневского бора.

Накануне забега газета «Комсомольская правда» — Челябинск» выбрала пять эпизодов из книги Бориса Прокопьева «Победитель или побежденный» про прославленного челябинского марафонца Леонида Мосеева. Он - чемпион Европы, участник двух Олимпиад, 15-кратный победителя чемпионатов СССР, трехкратный победитель матчей СССР — США.

КАК БЫ РУБЛЬ НЕ ИСТРАТИТЬ

Про жизнь в студенческом общежитии (60-е годы):

— Денег нет ни копейки. Есть нечего. В общаге почти никого. В одной тумбочке нашел полбулки засохшего хлеба, в другой — пачку соли. Замачивал сухарь, посыпал солью и жевал, запивая водичкой. И так три дня.

Помню, зашел как-то один из спортсменов:

— Что в столовую не ходишь?

— Денег нет, — отвечаю.

Потом попросил у девчонок рубль взаймы. Дали. В столовой при виде еды слюни потекли. А сам думаю, как бы все эти копейки сразу не истратить.

К счастью, из дома потом пришла матпомощь, и тренер вернулся, выдал талоны на питание.

Не знаю, может такое голодание пошло на пользу. Может просто была хорошая физическая форма. Но через день я выиграл соревнования с личным рекордом.

КЕДЫ, КАК КОЛОДКИ

Тренировались мы тогда в обычных кедах. Если у кого-то оказывались кеды китайские, это уже считалось роскошью. У них подошва была толще, а весили меньше.

Бежал как-то вдоль трассы при минус 35 и сильном ветре. Кеды сразу задеревенели. Стали, как колодки…

Надел на себя все, что можно. Из старой детской маечки «соорудил» маску — вырезал отверстия для глаз и рта, а на голову шапку-ушанку.

Пробежал 15 километров и на печку. Вряд ли такая тренировка повысила мои функциональные возможности, но вот психологически закалила.

Первые кроссовки у меня появились только в 1971 году — чехословацкие «Ботас». Тяжелые. Верх — кожаный, подошва толстая, литая.

Тогда я уже бежал на уровне юниорской сборной СССР. Берег «Ботасы». Года три в них бегал. Тогда никто нас не особо снабжали экипировкой. Хорошие кроссовки стояли 120 рублей. Я не мог себе такого позволить.

На матч юниорских сборных СССР — США дали майку, трусы, спортивный костюм и шиповки для бега по стадиону. Герб и буквы СССР сами пришивали.

ЕДВА СДЕРЖИВАЛ СЛЕЗЫ

О марафонской дистанции на Олимпиаде-80 в Москве:

— Что-то пошло не так. Может неправильно подошел к старту... Но после 35-го километра силы стали покидать. Каким-то непостижимым образом я еще оставался на дистанции. И в полуотключенном состоянии удавалось поддерживать свою крейсерскую скорость в районе трех минут на километр.

Я видел только линию, начертанную на асфальте. Гнал себя, как гонит кнутом возница захромавшую лошадь. Но выжимать было нечего…

К финишу меня толкало одно: добежать, добежать, добежать… Я добежал. Не упал, повторяя про себя: стоять, стоять.

Финишировал только пятым. Ушел со стадиона. Присел на газон с повисшей головой, обхватив руками колени. Подвел команду, не выполнил задание, не выиграл для страны «золото».

Я едва сдерживал слезы...

ЗА ШЕСТОЕ МЕСТО — 500$

Седьмое место на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Мог зацепиться за шестое…

За места с в первой шестерке руководство Госкомспорта выплачивало премиальные. Так вот за шестое место полагалось долларов 500. На эти деньги можно было бы накупить подарков. Но я оказался в пролете.

Мне выплатили только суточные из расчета пять долларов за день. Когда их получал, увидел, как передо мной выплатили 1500 долларов Юрий Седых, который выиграл «золото» в метании молота.

Еще помню, как зашли в павильон японской фирмы по производству элитных кроссовок. Представились на английском. Примерили кроссовки, и фирмачи их нам просто подарили!

В 1978 году меня в качестве делегата пригласили на съезде ВЛКСМ в Москву.

Приземляемся в столице. Все пассажиры на местах. В салон самолета заходят два крепких молодых человека в строгих костюмах.

— Кто Мосеев?

Я поднял руку.Они мне:

— Пройдемте с нами.

Мне показалось, что остальные пассажиры подумали, что я какой-то преступник.

Около трапа черная «Волга». Меня увозят. Оказалось все просто. Мне в Москве выдали костюм, ботинки, рубашку, галстук. Но чтобы встретить с такой помпой!?

СНОВА В СТРОЮ

У Леонида Николаевича никогда не было автомобиля. В свои 65 лет по городу он ходит пешком. За день по 15 километров. Недавно сделал операцию на сердце. И снова в строю!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06