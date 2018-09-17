Южноуральцы выбирают лучшие строительные компании и магазины

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-17T14:03:35+03:00

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«Лучший строитель-2018. Южный Урал» — такой масштабный проект о строителях и всех, кто причастен к рынку жилья, запустила в этом году «Комсомольская правда» в Челябинске.

Строительные магазины и производственные фирмы, агентства недвижимости и компании-застройщики, жилые комплексы и загородные поселки… Список претендентов на звание «Лучший строитель-2018. Южный Урал» особенно разнообразен. У каждого из них свои задачи, клиенты, повседневные трудности и достижения. Однако у всех участников проекта есть общая черта: они по-настоящему любят свою непростую профессию и с удовольствием помогают людям решить жилищный вопрос.

Большинство из них пришли в профессию по стопам родителей, бабушек или дедушек — строители в нескольких поколениях. И уж им наверняка известно, что лучшим строителем стать непросто. Это большой труд и огромная ответственность. И, конечно, же ежедневная работа.

Именно сейчас южноуральцы могут оценить эту работу и сказать «спасибо» за ассортимент товара, разнообразие предлагаемых услуг или клиентский сервис. Поэтому организаторы решили продлить народное голосование до 26 ноября.

«Лучший строитель-2018. Южный Урал» — это возможность не только проголосовать за известных участников строительной сферы, но и познакомиться с новыми компаниями, которые предлагают современные решения в области ремонта и строительства.

Поддержите компании Южного Урала! Проголосуйте за тех, кому вы готовы доверять в жилищных вопросах. Лучшие получат почетные награды проекта.

Голосование завершится 26 ноября в 10.00 по местному времени.

Внимание! «Комсомолка» и оргкомитет конкурса «Лучший строитель-2018. Южный Урал» будут внимательно следить за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений со стороны «болельщиков», удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб, принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.

Южноуральские строители достойны честных наград и честного признания!

Если вы хотите стать партнером проекта, расширить присутствие вашей компании на рынке и повысить узнаваемость продвигаемого бренда, оставьте заявку по телефону: 8-919-327-48-07, e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru (Плетнева Екатерина Юрьевна).

Если вы хотите проголосовать за производственную фирму, строительный магазин, агентство недвижимости, жилой комплекс или загородный поселок, выберите компании в соответствующих номинациях на сайте в разделе «Лучший строитель-2018. Южный Урал». Генеральный партнер проекта — строительная компания «Сфера».

Партнер проекта — Барбершоп Black Papa.

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