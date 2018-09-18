2018-09-18T12:15:47+03:00
Общество

Челябинск заваливают мусором, чтобы взвинтить тарифы

Контейнерные площадки во дворах даже в центре города превратились в свалки
Инна КУМЕЙКО
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Министр экологии Сергей Лихачев у контейнерной площадки в центре Челябинска. Фото: Виталий Безруков.Министр экологии Сергей Лихачев у контейнерной площадки в центре Челябинска. Фото: Виталий Безруков.
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Накануне в мэрии заявляли, что мусорного коллапса из-за закрытия городской свалки не случилось. Что потоки твердых коммунальных отходов перенаправлены на временный полигон в Полетаево и в Урефты. Однако жители Челябинска бьют тревогу: дворы завалены мусором!

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН ЗАВАЛЕН

Стронгмен Эльбрус Нигматуллин живет на ЧМЗ. Со смартфоном в руках силач обошел окрестности. Раньше контейнерные площадки исправно вычищались. Сейчас повсюду горы мусора.

— Ни одна площадка не убрана, весь Металлургический район завален кучами. Это как-то связано с закрытием городской свалки? — обращается к подписчикам Эльбрус Нигматуллин.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

— Есть проблемы с подрядчиком по вывозу отходов, мы их оперативно устраняем. Кроме того, занимаемся несанкционированными свалками на пустырях. Мусор там валят и недобросовестные подрядчики, и жители. Свалка отходов — это штраф от пяти тысяч для физлица, до 100 тысяч — для юридического. Пойманных штрафуем, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» глава Металлургического района Сергей Кочетков.

Сейчас все районы Челябинска отыгрывают аукционы по уборке несанкционированных свалок. Сергей Кочетков сообщил, что Металлургическому району из бюджета города выделили миллион рублей. Этих денег хватит, чтобы разобраться с существующими свалками и вывезти 400 тонн мусора. Для сравнения, в неделю на полигон в Полетаево вывозится до 30 тонн со стихийных свалок.

В МИНЭКОЛОГИИ НАЗВАЛИ ПРОИСХОДЯЩЕЕ САБОТАЖЕМ

Во вторник, 18 сентября, министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев проехал по дворам в центре Челябинска. Там тоже на контейнерных площадках горы мусора.

— Из 16 перевозчиков коммунальных отходов пять саботируют свои обязанности, заявляя, что им невыгодно довозить отходы до полигона в Полетаево. Это саботаж. Цель ясна: взвинтить тарифы. Но пересмотра тарифов не будет. Позиция министерства такова: если не будут работать они, на их место придут другие. Мы уже ведем переговоры с потенциальными перевозчиками из Екатеринбурга и Тюмени, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» советник министра экологии Виталий Безруков.

Но как быть с горами мусора? Горожане в раздражении.

— Будем вывозить. Общественная организация «АнтиСМОГ» принимает звонки от горожан по стихийным свалкам. Сигналы оперативно поступают в министерство экологии и далее в прокуратуру, — говорит Безруков.

НОМЕРОК

Куда жаловаться на горы мусора

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Эльбрус Нигматуллин возмущен завалами мусора на ЧМЗ.! другой источник

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