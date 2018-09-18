В Челябинской области директора школы уволили из-за отказа выбивать долги по ЖКХ с родителей

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-18T15:26:13+03:00

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Скандал разразился в небольшом городке Верхней Уфалей на севере Челябинской области. Местная школа №1 считается одной из лучших в регионе. Четыре года назад директором поставили Наталью Матвееву. И вскоре чиновники об этом пожалели. Нет, школа по-прежнему отличная. Вот только начальница оказалась несговорчивой.

— Летом сделали хороший ремонт — в этом году школе исполняется 105 лет. Днем местные чиновники от образования подписали все бумаги, что здание готово. А вечером мне говорят: «Вы уволены», — утверждает 42-летняя Наталья Матвеева.

«ТРЯСИТЕ ДЕНЬГИ С УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ»

Увольняли без объяснения причин.

— Неофициально мне сказали, что я не исполнительная. В каникулы присылали список должников за «коммуналку» — 13 листов фамилий некрупным шрифтом! Все жители микрорайона, среди которых мне поручили найти сотрудников школы и родителей, а потом провести с ними воспитательную беседу. Такие списки у нас рассылают всем бюджетным организациям. Я отказалась, — рассказывает Наталья Матвеева.

Чиновники отпирались и не признавали существование бумаг. Но прокуратура уже после увольнения директора подтвердила, что они все же были. И это уже тянет на нарушение закона о персональных данных.

Свое увольнение Матвеева обжалует в суде, решение еще не вынесли. По закону, ее могли убрать с должности директора без объяснения причин. Но вот сделали это, когда она числилась на больничном, что уже запрещено. Поэтому шанс снова занять кресло директора у женщины есть.

— Меня уже увольняли два года назад. Тогда я отказывалась гонять детей вместо уроков на городские мероприятия, и мне говорили, что я не исполнительная. Но тогда приказ об увольнении отозвали — заступились за меня в администрации города. Видимо, чтобы не поднимать шум.

Кстати, Наталья по-прежнему работает в этой школе, но простым учителем. Исполняющим обязанности директора поставили ее коллегу, и он принял ее в штат педагогом.

В местном управлении образования ситуацию журналистам не комментируют. Но не под запись говорят: на Матвееву жаловались коллеги — вот истинная причина увольнения. Экс-директор признает:

— Есть в школе группа педагогов, которая писала жалобы и на прошлого директора, и на меня. Я стараюсь работать с ними, так как в городе безработица — градообразующее предприятие закрыто, куда им еще идти? Вечно чем-то недовольны: то расписание не то, то в субботу работать заставляем. Но ни одна проверка не подтвердила кляузы, все законно.

ДИРЕКТОРА УВОЛИТЬ ЛЕГКО

Невероятно, но факт. В Трудовом кодексе есть 278 статья, которую как огня боятся руководители-бюджетники.

— Руководитель любого юрлица: садика, школы или завода, может быть уволен учредителем без объяснения причин. В момент увольнения он не должен быть в отпуске, на больничном или в командировке. А вот чтобы уволить рядового работника, придется влепить пару строгих выговоров, собрать объяснительные с коллег, — объяснил адвокат по трудовым спорам Павел Андреев.

Кстати, сейчас в Думе пытаются внести поправки в статью. Пока закон в старой редакции, выиграть суд против работодателя практически невозможно.