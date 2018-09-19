Лучший водитель грузовика живет в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-19T17:22:32+03:00

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Лучшим в категории «автомобили грузоподъемностью от 3,5 до 5,5 тонн» стал Алексей Лезин, который работает в автотранспортном предприятии «Челябинск» X5 Logistics (внутренняя компания X5 Retail Group).

Этот конкурс ежегодно организовывает Министерство транспорта Российской Федерации и ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». Его цели и задачи - повышение уровня профессиональной подготовки водителей, мотивация персонала транспортных предприятий к постоянной проверке знаний водителями ПДД и формированию устойчивых навыков и умений управлением транспортными средствами в рамках дорожного движения, и подготовке водителей к действиям в критических ситуациях, а также формирование в массовом сознании населения соответствующего отношения к соблюдению ПДД, как социально одобряемой норме поведения.

Работников отрасли грузового транспорта считают это соревнование одним из самых важных и зрелищных событий года.

Особо отметим, что конкурс является очень важной частью Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». По состоянию на 2018 год в Российской Федерации зарегистрировано 6,4 млн. грузовых автотранспортных средств, из которых 63 тыс. задействовано в международных перевозках (МАП). Ежегодно объем перевозок грузов автомобильным транспортом в России составляет порядка 5 млн тонн (67 % от общего объема перевозок грузов транспортом).

В церемонии открытия и закрытия Конкурса принимали участие заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин, министр транспорта региона Андрей Иванов, заместитель председателя Организационного комитета конкурса, генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» Алексей Васильков, начальник Южного управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Южное УГФДН Ространснадзора) Игорь Высоцкий и другие почетные гости.

За призовой фонд в 1 миллион рублей и звание лучшего водителя страны боролись более 50 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой области, Омской области, Калужской области, Свердловской области, Тамбовской области, Республик Татарстан и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов.

В течение трех конкурсных дней водители соревновались в фигурном вождении и в знании правил дорожного движения в 2 категориях: автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонн (их предоставил ПАО «КАМАЗ», который лидирует на российском авторынке и входит в ТОП-20 ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей) и свыше 10 тонн.

Специально для участников соревнований в Ростове-на-Дону была подготовлена трасса, пролегающая по территории бывшего аэропорта. Она составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. Рев мощных моторов был слышен далеко за пределами места соревнований и привлекал новых болельщиков.

Для зрителей, к слову, рядом с трассой был создан специальный сектор, а также организована прямая трансляция с конкурсной площадки на официальном сайте.

В этом году состязания проходили по методике мирового движения рабочих специальностей World Skills, благодаря чему оценивались конкурсанты по международным стандартам.

Победителем в категории грузовиков до 5,5 тонн стал Алексей Лезин из Челябинска, второе место занял Петр Михайлов из Москвы, бронза досталась представителю Санкт-Петербурга Сунатулло Комилову. В категории свыше 10 тонн золотую медаль выиграл Петр Иванов из Набережных Челнов, серебро получил Рафиль Хайбрахманов из Уфы, бронза досталась представителю Москвы Петру Михайлову.

ЦИФРА

300 000 рублей получил Алексей Лезин за победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика»

КСТАТИ

В прошлом году Алексей Лезин стал победителем внутреннего конкурса X5 Logistics «Лига профессиональных водителей».