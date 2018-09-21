ЧП в школе Челябинской области: восьмиклассник выстрели в голову ученику младшего класса

СЕГОДНЯ 18:49 2018-09-21T18:49:57+03:00

Здание школы №1 в Копейске, где и произошло ЧП. Фото: группа "Копейск в теме" vc.com

Все случилось на школьном дворе: в руках подростка был пневматический пистолет

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Драма разыгралась в школе №1 Копейска. Среди бела дня, на школьном дворе, восьмиклассник выстрелил в голову ученику седьмого класса. Пуля — медный шарик из пневматического пистолета — прошла по касательной, задев лоб.

Подробности происходившего пока неизвестны. Скорее всего у раненного ребенка была кровь, или гематома. Потому что со двора его повезли в травмпункт. Там его после осмотра отпустили домой.

— Мы намерены досконально изучить причины произошедшего. К проверке подключилась Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, — сказал начальник Управления образования Копейска Алексей Ангеловский.

Директор школы Анатолий Бароненко рассказал нам, что стрелявший подросток школу посещает редко, так как находится на домашнем обучении. К тому же он второгодник. О мотивах, побудивших открыть стрельбу, директору ничего неизвестно.

— В полиции мальчик сказал, что пистолет взял у друга просто поиграть. И не знал, что он заряжен, — рассказал нам один из сотрудников школы. — Якобы, никакого злого умысла мальчишка не имел, просто красовался с пистолетиком, нажал и... Такие сейчас продают в киосках на каждом углу. Разрешение на них не требуется. Однако глаз из него можно вышибить. Да и больно ранить тоже.

А копейчане на интернет-форумах обсуждают это происшествие и пишут кстати, что школа не охраняется, что в здание можно войти без проблем хоть кому.

ПРОВЕРЯТ УЧИТЕЛЕЙ

Ситуацию разбирают сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

— Проверка установит все обстоятельства случившегося. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за режим безопасности детей, — прокомментировал старший помощник СУ СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков.

Кстати, это не первый случай детской агрессии в челябинских школах. 17 января с ножом на одноклассника набросился старшеклассник из школы в п. Смольное Сосновского района. Парни спорили о чем-то, спор перерос в ссору, тогда 16-летний ученик выхватил нож и пырнул 17-летнего оппонента. Раненого увезли в больницу. К счастью, его жизнь была вне опасности.

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