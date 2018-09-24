Мусорный коллапс в Челябинске: в городе введен режим повышенной опасности

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-24T09:31:44+03:00

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«Мусорный ветер» — это про Челябинск. Хуже всего дела обстоят в Калининском районе: тамошние контейнерные площадки — это настоящие свалки. И как бы ни старались люди укладывать мешочки с мусором аккуратнее, свалки расползаются по дворам. Появились крысы, на кучах пируют вороны.

Челябинцам все равно, кто кинул город с вывозом мусора, кому невыгодно возить отходы на новый полигон в Полетаево. В мэрии заявляют, что частный перевозчик — «ГорЭкоЦентр +» — расторгли договоры на обслуживание в одностороннем порядке, не уведомив о своих планах за месяц, как того требует закон. И мусорный скандал — это их вина.

Челябинцам важно знать, когда под окнами не будет помойки. Тем более, что за вывоз ТБО мы платим исправно. И потому логичен перерасчет за то время, пока город завалило отходами.

14 МИЛЛИОНОВ В ОТХОДЫ

— Сейчас конфликт разбирает городская прокуратура и Контрольно-счетная палата администрации города. В выходные мы провели экстренные совещания с главами. Мной введен в городе режим повышенной опасности. Потому на ликвидацию стихийных свалок во дворах районы получат дополнительные деньги из резервного фонда — 14 млн руб. Деньги получат Калининский район, Центральный, Ленинский и Тракторозаводский районы. Главы районов наймут дополнительный транспорт и людей для расчистки завалов, — говорит глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Взбунтовавшийся «ГорЭкоЦентр +» вывел из рабочей схемы вывоза отходов 48 машин. Взамен власти начали искать технику по всей стране. В город пришли 30 мусоровозов из Екатеринбурга, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, Кургана. Даже с Саратовом провели переговоры. В мэрии просят еще 10 дней, чтобы расчистить завалы и войти в рабочий режим вывоза ТБО.

НОЧЬЮ К СВАЛКАМ НЕ ПОДОБРАТЬСЯ

Режим повышенной опасности — это круглосуточный вывоз отходов. Но подобраться ночью к контейнерным площадкам в городских кварталах нельзя из-за припаркованных машин. Потому ночью вычищают свалки в городских поселках: там ситуация тоже критическая.

На площадках появятся большие пятикубовые контейнеры: каждый заменяет два стандартных контейнера. Требуется также тысяча новых стандартных контейнеров, половину из них в город завезли.

— Есть, наверное, в случившемся и политическая подоплека. Кому-то нужен большой скандал, — резюмировал Тефтелев.

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