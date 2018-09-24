Молодая тигрица потеряла сознание во время шоу в цирке в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-24T14:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестилетняя тигрица Зэна на манеже с пеленок. Иначе как «моя любимая», «моя принцесса» Карина Багдасарова ее не называет. Даже после того, как в минувшее воскресенье, 23 сентября, Зэна стала невольной причиной скандала.

В цирке Магнитогорска шло вечернее представление. Последними на манеж вышли заслуженные артисты России Карина и Артур Багдасаровы. Их полосатые артисты скалили зубы, рычали на дрессировщиков, но все-таки подчинялись командам. После очередного прыжка через горящее кольцо тигрице Зэне стало плохо. Она забилась в конвульсиях, а потом потеряла сознание.

«У тигра случился приступ. Сразу подошел дрессировщик, стал его бить кнутом. Тигру плохо, его трясет, а его еще добивают. Не оплачивайте эту жестокость, отвалите уже от зверей», — такой пост появился на утро в социальных сетях. И запустил волну всеобщего негатива.

В комментариях ЧП быстро обросло массой подробностей. Говорили, что у Багдасарова был электрошокер, а сама тигрица потом умерла. Причем, никто из писавших лично на представлении не был.

У тигрицы случился приступ на выступлении в магнитогорском цирке.Видео: Александр Петров.

«ЭЛЕКТРОШОКЕРА У НАС НЕ БЫЛО»

Мы нашли видео инцидента. На нем тигрица уже бьется в конвульсиях, полулежа на бортике. Дрессировщик кричит что-то ассистентам, но его, явно не слышат.

Чуть позже все же приносят ведро воды и выливают на голову Зэны. Лучше ей не становится. Тигрица падает в обморок, цепляясь лапой за сетку. А когда ее освобождают, Артур Багдасаров стаскивает тигрицу на пол и опять поливает водой. Зэна приходит в себя и удаляется с манежа.

— Электрошокера у нас не было. С теми, кто это утверждает, мы будем судиться. Артур старался привести Зэну в чувство и делал правильные манипуляции: трогал тигрицу по рефлекторным точкам, обливал водой. Самое главное — мы сдержали атаку других животных. Ведь для них слабый зверь — сигнал к атаке, сигнал убить. Если их не сдержать, началась бы кровавая драка. И кто бы вышел оттуда живым, никто не знает, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» находившаяся на манеже Карина Багдасарова.

Ее слова подтверждает и жительница Магнитки Лариса, которая была в цирке с двумя детьми. Семья сидела в десяти метра от места, где упал тигр.

— Когда у тигра начались конвульсии, зрители засмеялись. Только когда животное начало испражняться, стало понятно, что это — приступ. Я как-то такое видела у собаки, — рассказывает Лариса. — Оба дрессировщика вели себя адекватно. Сестра смотрела за животными на стойках. Брат контролировал весь манеж и помогал больной тигрице. Электрошокера точно не было. Хлыстом Артур бил по арене, чтобы другие сидели смирно. Видно, что Багдасаров тоже переживал. Сначала что-то кричал ассистентам, ругался. А когда тигр очнулся, сказал: «Ну, все, вставай, вставай, моя девочка».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СО ЗВЕРЕМ?

Пока ответа на этот вопрос у дрессировщиков нет, одни предположения.

— С животными такое бывает, как и с людьми. Мог упасть уровень сахара в крови, скакнуть давление, шарахнуть уровень гормонов, — говорит Карина Багдасарова. — Мы уже вызвали ветеринаров, взяли анализ крови. На днях приедет наш ветврач из Москвы, сделает Зэне УЗИ печени, почек.

Вообще, тигрица пришла в себя очень быстро. Еще вчера после шоу зрители навещали ее за кулисами — Багдасаровы сами пригласили туда переживающих горожан. Сейчас тигрица кушает с аппетитом и внешне вполне здорова. В ближайшие выходные она опять выйдет на манеж магнитогорского цирка. Для «больничного» пока нет оснований. Если московский доктор найдет что-то серьезное или дрессировщики сами увидят, что животному становится хуже, тигрице разрешат отдохнуть.

КСТАТИ

«Только расслабишься — тебя сожрут»

Работа с тиграми предполагает жесткий стиль отношений. Однако это не жестокость, а дисциплина.

— У каждого дрессировщика свой подход к тиграм, — объясняет Карина Багдасарова. — Мы не даем им транквилизаторы, успокоительные, поэтому зритель видит на манеже настоящих зверей, их тигриную сущность. Они рычат, показывают зубы и когти. Работать мягко с такими артистами не получится. Разводить сюси-пуси, может быть, можно с одним тигренком, от которого отказалась мать и ты вскормил его на собственной груди. С другими тиграми — только расслабишься, и они тебя тут же сожрут. В этом вся и проблема: многие люди не осознают всей опасности происходящего в клетке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.