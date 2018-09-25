2018-09-25T10:06:02+03:00
Общество

ЧМК провел сказочный экоквест для детей

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ПАО «ЧМК» (входит в группу «Мечел») организовал для школьников металлургического района экологический квест. Основная цель игры — рассказать детям о необходимости бережного отношения к природе. Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха имени Тищенко.

Экологический квест, в форме увлекательной игры, Челябинский металлургический комбинат проводит второй раз. На каждом этапе ребята выполняли задание сказочного персонажа. Дети успешно отгадывали загадки о живой природе, демонстрировали навыки очищения воды и раздельного сбора мусора. В финале экоквеста команды участников, совместно с работниками ЧМК, высадили в парке многолетние декоративные кустарники: дерен, чубушник и пузыреплодник.

Все участники получили призы: почетные грамоты, эко-сумки и сладости. Команды, занявшие призовые места, были награждены настольными интеллектуальными играми.

«Мы хотели показать подрастающему поколению, что экологическое благополучие зависит от каждого из нас. Ребята поняли, почему важно бережно относиться к природе, а базовые знания об экологии, которые они получили в ходе увлекательной игры, обязательно помогут в этом», — отметил директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Новости компаний.

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