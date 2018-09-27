Искали Ноев ковчег и штурмовали подземный Эверест: пять историй челябинских путешественников, которые вдохновят вас

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-27T08:15:57+03:00

ДЕПУТАТ-МОРЕПЛАВАТЕЛЬ

Владимир Горнов — депутат с серьгой в правом ухе. Это не какой-то эпатаж, а что-то сродни медали. На яхте он обогнул мыс Горн правым бортом, который мореплаватели величают «краем света». Чем, собственно, заслужил право носить по праздникам такой аксессуар. Это старая морская традиция.

Владимир Горнов на время плаваний меняет имидж.

Восемь лет назад Горнов набрал команду и отправился в трансатлантическую экспедицию. За 32 дня мореплаватели доплыли из Гватемалы до Испании (1852 км). По ходу плавания попали в Бермудский треугольник, где все приборы начали троить. Из аномалии вывел обычный магнитный компас.

Капитан-депутат.

Через два года депутат взял шестимесячный отпуск за свой счет и на яхте «Челябинск» отправился в экспедицию к Русским островам в Тихом океане. Судно пыталась покусать акула, на Таити полицейские устроили обыски, но все прошло благополучно. Служил избирателю Горнов дистанционно: через спутниковый телефон держал связь с помощниками, которые докладывали о законотворческой работе. Русское географическое общество поручило депутату измерять по пути загрязненность мирового океана.

ПОЧТИ НАШЕЛ БИБЛЕЙСКИЙ КОРАБЛЬ

Александр Шапиро — живая туристическая легенда Южного Урала. Покорив все уральские вершины, Шапиро отправился на Алтай, Саяны, Тянь-Шань, Альпы, Кавказ. 11 лет назад Александр отправился покорять Арарат. Целью экспедиции были поиски Ноева ковчега. Согласно Библии, именно там остановился после потопа корабль.

В экспедиции были 15 человек. Половина не смогла пройти весь путь — горный климат ударил по здоровью. Вершина, куда добрались путешественники, превышает пять километров.

Шапиро покорил все уральские вершины и теперь штурмует мировые.

Во время странствия Шапиро заметил в дали силуэт корабля. Но это оказалась всего лишь скала. Так ковчег и не нашли. Но наметили места на карте, где он может скрываться. Однако простым энтузиастам начать работать там не под силу. Мало того, что нужна техника, так еще и кучу разрешений.

Кстати, Шапиро давал советы челябинцам по поводу активного отдыха.

ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Евгений Шаталов был штурманом в экспедиции на 1 000 км от Норильска до крайней населенной точки России — поселка Диксон. Она занесена в книгу рекордов Гиннесса. Рекорд звучал так: добраться до самого северного континентального населенного пункта мира на автомобиле стандартной комплектации.

За десять дней экспедиция на двух внедорожниках проехала снежную пустыню при температуре минус 56. Машины шли по замерзшему руслу Енисея и преодолевали торосы Карского моря. Несмотря на экстремальные температуры, в некоторых местах лед под авто начинал трещать.

Евгений Шаталов увлекается гонками в экстремальных условиях.

Чтобы массивные пикапы могли пройти, путникам приходилось разгребать сугробы. Вдруг под каким притаилась ледяная ловушка, которая пробьет машину? А вокруг полярная ночь, бродят белые медведи и идут гигантские атомные ледоколы.

Не «фотошоп», а настоящее чудо!

Экипаж ночевал в палатке, а водители спали в машинах, которые практически не глушились. В палатке обогрева не было, поскольку в первые дни от холода лопнул шланг горелки.

ДОБРАЛСЯ ДО ЦЕНТРА ЗЕМЛИ

У спелеологов свои «вершины». Эверестом считается пещера Крубера, что под Анапой. Ее глубина — 2 170 метров. Когда челябинец Юрий Базилевский спускался в нее, она была самой глубокой в мире. Правда, в 2017 году ученые выяснили, что есть одна поглубже.

Юрий Базилевский.

12 дней Базилевский спускался вниз. Порою, охватывал страх. Ведь вниз никто не придет тебя спасать. Добравшись до глубины в 2140 метров, экспедиция наткнулась на подземное озеро. Базилевский нырнул вниз на 30 метров, но до дна было еще далеко. Возможно, в пещере есть еще коридоры.

Юрий не только спелеолог. Челябинец увлекается дайвингом и триатлоном.

Есть ли в пещере жизнь?

— Когда преодолели 1700 метров, нашли белую пиявку. На такой же глубине живут комары, а вот дальше только спелеологи.

МЕТАЛЛУРГ ИЗ МАГНИТОГОРСКА ДОБЕЖАЛ ДО БЕРЛИНА

Дома в Магнитогорске Кирилл Фронюк работает инженером на заводе. В 2016 он пробежал 1600 км от монумента «Тыл Фронту» в Магнитогорске до волгоградского памятника «Родина-мать зовет!». Через год стартовал из Волгограда в Берлин к мемориальному комплексу «Воин-освободитель». Дистанцию в 2600 км бегун преодолел за 64 дня.

Кирилл Фронюк.

За сутки марафонцу удавалось преодолеть 50 км. Днем Кирилл бежал вдоль трасс и проселочных дорог, а на ночлег останавливался в гостиницах. Причем бывало так, что Кирилл намечал себе на карте отель, прибегал туда, а он стоит заброшен. Под Гомелем к марафону «Победы» добавился еще один участник. Черно-белая дворняга два дня бежала рядом с Кириллом, не задавая лишних вопросов.

Последние минуты забега в Трептов-парке.

Подробнее о его путешествии можно прочитать здесь.

КСТАТИ

Чаще всего минувшим летом челябинцы летали в Турцию, Италию и Испанию. Популярность с каждым годом набирают Грузия, Черногория, Болгария и… Казахстан! При этом резко упал спрос на Америку, что связано с трудностями получения визы. По сравнению с 2017 годом, на 15% больше южноуральцев предпочли отпуск в России.

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