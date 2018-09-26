Бобров, «приговоренных к убийству» на турнире в Свердловской области, предложили депортировать в Челябинскую

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-26T11:55:08+03:00

Массовую охоту на животных с капканами отменили после жалобы зоозащитников

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С 1 по 14 октября в Ревду (Свердловская область) должны были приехать охотники на бобров со всего мира. Окрестные леса — вотчина грызунов. Здесь их обитает не менее 500 особей. И в местном охотхозяйстве заявляют, что бобры уже наносят урон: возводят плотины, перекрывая маленькие реки, и вместо реки получается болото. Из-за этого подтапливаются дороги и садовые участки.

Но против этих соревнований выступили челябинские зоозащитники.

— Значит, выход один: убивать? Мы в средневековье живем? Если у Ревды так много животных, Челябинская область готова депортировать часть популяции к себе. На Южном Урале бобры обитают у реки Ай. И смогут ассимилироваться там. Бобер — ценное звено единой экосистемы, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» волонтер фонда зоозащиты «Спаси меня!» Екатерина Карпенко.

«НЕ ОТДАДИМ ВСЕ РАВНО»

Однако в Ревдинском охотхозяйстве заявили, что переселить бобров не так-то просто.

— Без документов и разрешений их никто не отдаст, — заявил егерь Ревдинского охотхозяйства Геннадий Гостевский.

Выходит, животные обречены?

Весть о побоище под Ревдой всколыхнула зоозащитников по всей стране. Интернет полон жутких фото, на которых улыбающиеся охотники хвастаются убитыми бобрами. Не вняли люди объяснениям охотников, что, мол, капкан убивает быстро и безболезненно. Арбалетом (а есть и такой метод!) куда мучительнее.

А на зоозащитников не действует аргумент, что охота капканами на бобров практикуется во всем мире.

— Что же за варварство такое? Почему мы должны копировать дикие обычаи? Мы живем в своей стране, мы должны беречь наш животный мир, — возмущается зоозащитница Карпенко.

Петицию на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием не допустить кровавого праздника с капканами подписали около 120 тыс. человек.

КАПКАНЫ ОТМЕНИЛИ

Челябинские зоозащитники отправили письмо в профильный природоохранный комитет Государственной Думы, на имя депутата из Челябинской области Владимира Бурматова. В правительство Свердловской области, прокурору Свердловской области ушел депутатский запрос.

Из департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Бурматову пришел ответ: «Ревдинским охотхозяйством принято решение об отказе от проведения соревнований по добыче бобра».

Ответ на депутатский запрос по отмене соревнований с капканами. Фото: Владимир Бурматов.

— Но это не значит, что животным ничего не грозит. Тренд «контроля популяции» не отменен, охота продолжится. Потому мы настаиваем на том, чтобы часть ревдинских бобров была депортирована. Сейчас, в зиму, этого делать нельзя: животные не успеют освоиться на новом месте, построить свои хатки. Будем готовить документы, а весной перевезем. Понадобится небольшая грузовая машина, временные клетки-переноски. С работой специалистов по отлову, с арендой авто мы уложимся в 300 тыс. руб. и перевезем 50 бобров на новое место, — говорит Екатерина Карпенко.

Кстати, и другие регионы готовы с радостью принять расплодившихся ревдинских бобров.

КСТАТИ

Бобер - живой «реактив» состояния окружающей среды. Умные пушные звери никонда не поселятся там, где природа погублена, где в водоемах есть химия и выбросы.

— Власти Ревды не уничтожать пушных зверей должны, а следить за тем, чтобы бобры никуда не делись. Ведь это будет означать, что экосистема разрушена, водные источники и почва загрязнены. Мы всем миром должны спасти бобров, — рассуждают зоозащитники.

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