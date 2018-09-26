В Челябинской области позаботятся о людях старшего поколения

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-26T11:55:08+03:00

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Государственная дума готовит поправки в пенсионное законодательство. Предполагается, что возраст выхода на заслуженный отдых может увеличиться.

Понимая, что люди предпенсионного возраста не должны потерять государственную поддержку в связи с предлагаемыми переменами, губернатор Челябинской области Борис Дубровский внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона поправки в ряд законов. Главная цель — улучшить социальную поддержку людей старшего поколения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТ

Возраст для получения льгот для жителей Челябинской области не изменится: 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. Эксперты подсчитали, что в год размер расходов областного бюджета для реализации мер социальной защиты превысит 5 млрд руб.

Предложения губернатора внесены правительством Челябинской области на рассмотрение депутатами Законодательного собрания. Заседание назначено на четверг, 27 сентября. В беседе с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» председатель Заксобрания Владимир Мякуш отметил:

— Это существенные для бюджета нашей области расходы. Но приоритет губернатора — социальные гарантии для жителей региона. Бюджет Челябинской области сохраняет свою социальную ориентированность.

ГДЕ НЕ ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕМЕНЫ

Итак, предложения губернатора Дубровского устанавливают, что региональные льготы будут предоставляться с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин. Они не привязаны к параметрам предполагаемого пенсионного возраста.

Что сохраняет Дубровский для земляков?

— ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы;

— 70%-ную скидку на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении;

— 50%-ную скидку на проезд на общественном транспорте для садоводов;

— единовременную материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилья;

— единовременную материальную помощь на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а второй является ветераном Великой Отечественной войны.

Для предпенсионеров на Южном Урале сохранится, в том числе, льгота на проезд в электричках.

КСТАТИ

Своим предложением губернатор Борис Дубровский исполняет поручение президента РФ. Ранее Владимир Путин дал поручение позаботиться региональным властям о том, чтобы люди предпенсионного возраста были социально защищены.

«Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению», — подчеркнул глава государства в своем телеобращении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у нас есть возможности.