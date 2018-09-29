2018-09-28T16:17:41+03:00
Дом. Семья

В Челябинске на улице нашли булгаковского кота Бегемота

За ним выстроилась целая очередь из желающих забрать его себе
Ирина КАРЕЛИНА
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Кот Бегемот. Фото: Юлия, приют "Три товарища".Кот Бегемот. Фото: Юлия, приют "Три товарища".
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Посмотрите на этого большого котяру с очаровательно-пугающими клыками.

— Да это же кот Бегемот из «Мастера и Маргариты»! — писали челябинцы под его фото в соцсетях.

То же самое подумала и нашедшая его на улице Юлия — хозяйка приюта для животных «Три товарища». Так что долго думать над именем для кота не пришлось.

— Бегемот — один из самых необычных котов, попадавших в приют. И это самый быстрый наш пристрой! За ним целая очередь выстроилась. Бегемот пожил у нас в приюте всего один день. А сейчас хозяйничает в новой семье, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Юля.

"Жена" и дети Бегемота. Их выбросили на улицу всей семьей. Фото: соцсети.

"Жена" и дети Бегемота. Их выбросили на улицу всей семьей. Фото: соцсети.

Волонтеры ходили искать белых котят, фото которых выложили в соцсети. А нашли еще и их родителей: черного кота Бегемота и белую кошку. Крутая семейка, не правда ли? Но бывшие хозяева почему-то решили разом от них избавиться. Сейчас у кошаков все отлично.

Мы вместе с приютом «Три товарища» хотим показать вам, как меняются животные, когда о них заботятся. Публикуем фото котиков ДО (на улице) и ПОСЛЕ (домашние и любимые).

Как изменился кот Бегемот. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Как изменился кот Бегемот. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

СЛАДКАЯ ГОРЧИЦА

— Горчица — кошка с грустным взглядом, которая получила кличку из-за своего весьма потрепанного вида. Кто же знал, что через пару месяцев это будет не актуально?! — рассказывает Юлия в соцсети о животных, которые ищут дом.

Красавица Горчица пока живет в приюте и ждет хозяина. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Красавица Горчица пока живет в приюте и ждет хозяина. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Действительно, посмотрите, как она изменилась! Теперь не на горчицу, а больше на кусочек сахара похожа.

КАК БОМЖ И ЧУЖАЯ КОШКА КОТЯТ ВЫКОРМИЛИ

Первые дни жизни котят в приюте. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Первые дни жизни котят в приюте. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Год назад Юле принесли на передержку красивую кошку Маркизу и двух ее котят. А потом в дополнение еще шестерых малышей. История их печальна: котят подбросили к ветклинике. А оттуда они перекочевали в мусорный бак, где их нашел бомж. Он оказался сердечнее бывших котейкиных хозяев и врачей. Бездомный мужчина покупал усатым молоко, пытался кормить и согревать. Но, не смотря на его старания, в таких условиях, без матери-кошки у них не было шансов выжить. Он отдал малышей Юле. Планировалось, что их выкормит кошка Маркиза.

— Но не тут-то было! Маркиза решила, что с нее хватит радостей материнства, и чужих крошек кормить не пожелала. В срочном порядке был найден единственный подходящий вариант — подъездная мать-героиня Люська. И она приняла всех котят!

Мать-героиня Люська. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Мать-героиня Люська. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Вот только молока у Люси не оказалось. Но она все равно очень помогала Юлии ухаживать за малышами: старательно вылизывала каждого. А Юля кормила их из пипетки по шесть раз в день, ставила уколы и капельницы. Один из котиков все еще ищет себе хозяина. Забрать его можно здесь.

Один из котиков все еще ищет хозяина. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Один из котиков все еще ищет хозяина. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Сима тоже ждет хозяина. Фото: Юлия, приют "Три товарища"

Сима тоже ждет хозяина. Фото: Юлия, приют "Три товарища"

И этой кошечке с пронзительным взгядом нужен добрый хзозяин. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

И этой кошечке с пронзительным взгядом нужен добрый хзозяин. Фото: Юлия, приют "Три товарища".

Юля и ее котики. Фото: из личного архива Юлии.

Юля и ее котики. Фото: из личного архива Юлии.

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