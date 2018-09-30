Как токарь из Челябинска отказал Форду и скрутил двух гангстеров

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-29T19:03:37+03:00

В День машиностроителя рассказываем о легендарном рабочем с ЧТЗ

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Простому труженику звание Герой труда в последний раз присваивали 30 лет назад. Тогда были отмечены заслуги Раисы Шипиловой — токаря завода Колющенко.

— Наш человек — машиностроитель, легенда! — говорит Андрей Чепелев. — В те времена про героев труда все знали...

Токарь-карусельщик с ЧТЗ Андрей Чепелев и сам легенда. Кавалер ордена Трудовой Славы трех степеней. По статуту эта награда соответствует боевому ордену Славы.

«ЛЕТЯЩАЯ ПТИЦА»

Так прозвали Чепелева на ЧТЗ: шагом токарь не ходил, даже с тяжеленными заготовками в руках двигался быстро.

Карусельные станки — это огромные машины с двухэтажный дом, на которых можно зажимать и обрабатывать несколько деталей весом до 120 кг.

Попал на предприятие Чепелев по комсомольскому призыву после службы в армии.

— Служил на Сахалине, в спортивной роте, побеждал на соревнованиях Дальневосточного военного округа по самбо. Самбо учит точным движениям: быстрый и мощный рывок — и соперник повержен. Когда я встал к станку, то не таскал детали на животе, а использовал наработанные в самбо рывки.

Дома перед зеркалом Андрей «танцевал». То есть репетировал работу возле станка, добиваясь того, чтобы ни одно движение не было лишним. До секунды, до сантиметра! Точный расчет позволял меньше уставать и больше делать.

Чепелев за работой. Кадр из киножурнала. 1977 год.

ПЕРВАЯ «СЛАВА»

Первый орден Трудовой Славы Андрей Чепелев получил, когда пятилетку выполнил за два с половиной года. Его почин подхватили на многих заводах страны.

— Сделать пятилетку за более короткий срок предложил опытный токарь-карусельщик Юрий Захарович Чемезов, — рассказывает Чепелев. — Меня, молодого, комсомольцы подбили на соревнования с ним. Положенный план он сделал за три года. У меня получилось на полгода быстрее.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ!

На следующую пятилетку норму для лихого токаря увеличили… в два раза. А он возьми и снова вдвое перевыполни план. И если первый орден Чепелев заработал во многом за счет физической силы, то вторая пятилетка была перевыполнена с помощью ума.

— Станок я модернизировал — поставил пневмозажимы, приделал короткий подъемник, придумал проводить обработку заготовки двумя резцами одновременно, чтобы они по детали вместе шли. Сейчас многие такой метод используют.

После получения второго ордена Трудовой Славы Чепелеву снова повысили план. Так тогда было положено. Это называется улучшением производительности труда. И он третью пятилетку тоже завершил досрочно.

Андрей Чепелев. 1977 год.

ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ

В 80-х Андрей Чепелев поехал по приглашению в Детройт на международные соревнования на приз Форда. Вышел в финал с американцем. Им предстояло обработать на время и качество деталь. Челябинец справился с задачей на 10 минут раньше. И качество его работы было выше!

С ним беседовал внук Генри Форда, тоже Генри Форд. Правда, американец и русский не поняли друг друга.

— Форд все деньгами мерил. Интересовался, например, почему наши солдаты с одной гранатой на танки бросались. Спросил: «Им что, много платили?». Я обиделся и бросил в сердцах: «Вам этого никогда не понять!». Этот капиталист мне давай денег предлагать. А я поддразнил его, мол, Куба тут недалеко, я лучше там обоснуюсь бесплатно.

Кстати, в Америке Чепелева попытались ограбить в лифте отеля двое латинос. Пришлось отпор дать. Одного сразу послал в нокаут, другому скрутил руки и выволок в холл. Приехала полиция и при обыске нашла у них пистолет и нож.

Приемы самбо пригодились Андрею Михайловичу и в Японии, куда он попал в составе делегации комсомола. На одной из встреч в спортивном зале местные дзюдоисты хвастались умением.

И тут на татами вышел Чепелев. Подозвал к себе японца. Важный атлет смело вступил с гостем в схватку, но уже через несколько секунд лежал на лопатках. На следующий день поверженный японец опять хвастался. Только уже тем, что боролся с самим чемпионом Дальнего Востока по самбо.

Сегодня Чепелеву 70 лет. Он живет в Челябинске вместе с супругой.

«… И НИКАКИХ ТЯЖЕСТЕЙ»

Андрей Михайлович был депутатом Верховного Совета и членом ЦК ВЦСПС. В 1996 году в возрасте 48 лет он закончил работать на ЧТЗ и начал преподавать в университете.

Чепелев считает, что старшее поколение должно уступать дорогу молодым. Нечего геройствовать в пожилом возрасте.

— Был случай, когда мы делали контакты для ракет, обтачивали платину. Требовалась филигранная точность. И один пожилой токарь сделал восемь деталей с отклонением от нормы. Все, думает, тюрьма обеспечена. Я ему исправил. Он спрашивает: «Тебе деньгами отдать?». «Да ничем не отдать, — отвечаю, — но дело в том, что у тебя руки дрожат, глаза уже не все видят и слух не тот. Пора тебе на пенсию...

Токарю-карусельщику нужен слух! Тот же Чепелев мог по слуху определить, какая нагрузка идет на резец и как он заточен, правильно или неправильно. И резцы для своего станка он всегда затачивал сам.

— Я бы и дальше на заводе трудился, но после операции на сердце мне сказали: «Волноваться нельзя. И никаких тяжестей». А я всю жизнь работал честно. И просто ходить в цех и там числиться, делая вид, что ты великий, не стал…

КСТАТИ

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