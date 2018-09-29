«В Америке такой стоит 12 000$»: житель Челябинска собрал дом на колесах

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-29T10:56:06+03:00

Шесть месяцев работы в цеху. 110 000 рублей. Егор Стадников делал все своими руками. Купил только готовый прицеп 2,4 на 1,5 метра. Стены из фанерных листов. Между ними — утеплитель.

В зоне для сна можно вытянуться на два метра. Свободно помещаются двое взрослых. Но это не все. Есть откидная полочка, на которой может спать ребенок.

— Едем на природу с семьей — закидываем внутрь стол, стулья. Вытаскиваем, располагаемся, свободно готовим весь вечер, отдыхаем, любуемся звездами, потом спать. В будущем хочу добавить еще тент к фургону, — рассказал конструктор газете «Комсомольская правда» — Челябинск».

Внутри могут уместиться двое взрослых, ребенок и собака.Фото: Андрей АБРАМОВ

Правильно прицеп называет teardrop. С английского переводится как «слеза».

— Форма каплеобразная, — объясняет Егор. — Обтекание плюс стиль. А «Фисташкой» мы его назвали вместе с женой. Выбрали цвет такой, потом посмотрели на обшивку деревянную внутри — как фисташечка!

Проблем с дорожной полицией нет. Формально — это прицеп. Он стоит на учете, есть все документы. А все что сверху — по сути груз.

— Как-то останавливали гаишники. Попросили открыть. С интересом осматривали.

Аккуратная кухонька.Фото: Андрей АБРАМОВ

В трейлере стоит аккумулятор, который питает светильники, насос крана и автомобильную розетку. В будущем Егор планирует водрузить на крышу солнечную батарею. Тогда можно будет сделать розетку 220V, подключать ноутбук и другие гаджеты.

— В России видел аналоги, но не фабричные — самоделки. Ориентировался на США. Там такие уже полвека делают. Под заказ стоят около 12 000$. Почти 800 тыс. руб! Вы представляете! У нас машину за такие деньги хорошую можно купить.

По образованию Дмитрий инженер вертолетостроения. Работал конструктором, сейчас начал свое дело — разрабатывает и собирает спортивные тренажеры.

Вся работа вышла в 110 000 руб.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Сначала сделал 3D-модель трейлера. Когда воплощал ее в цехе, получилось с точностью до миллиметра — я очень щепетилен в этом плане. К тому же, по габаритам я рассчитал вес — чтобы не опрокинулся. На трассе очень опасно несбалансированным ехать.

«Фисташка» уже сейчас походит на доведенную до совершенства модель. Но ее автор полон идей, как модернизировать детище.

— Хочу облегчить стены. Холоднее от этого внутри не станет. Зато снизится расход топлива и маневренность вырастет. Возможно, добавим вторую дверь. Внутрь добавим магнитолу, розетки.

Насос подключен к аккумулятору и подает воду из канистр.Фото: Андрей АБРАМОВ

Трейлер полон мелких деталей от разных авто. Светильники от КамАЗ, уплотнители на стеклах от пазика и «Жигулей», ручка от УАЗ, багажник открывает механизм от Lada Kalina.

Зимой «Фисташку» придется ставить гараж.

— С нашими температурами и нечищеными дорогами — не вариант ехать в холода. Американцы тоже используют только в теплое время. Это лето мы обкатывали его по озерам области. Ехать куда-то дальше — уверенности не было. Но после тест-драйва убедился, что волнения напрасны.

«Фисташкой» назвали за форму и цвет.Фото: Андрей АБРАМОВ

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