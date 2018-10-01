2018-10-01T15:23:57+03:00
Общество

«Бизнес-леди на помойке»: фотограф хочет добиться чистоты в Челябинске при помощи необычной съемки

Привлечь внимание к проблеме должна красивая девушка на фоне уродства
Ирина КАРЕЛИНА
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Ничто так не привлекает внимание к помойке, как красивая девушка. Фото: Данил Антонов.Ничто так не привлекает внимание к помойке, как красивая девушка. Фото: Данил Антонов.

Данил Антонов славится снимками челябинских заводов. У него они выглядят таинственными, иногда даже романтичными. Чего не скажешь о челябинских дворах. Им Данил посвятил свой новый обличающее-карикатурный фотосет.

Бизнес-леди на помойке. Фото: Данил Антонов.

Бизнес-леди на помойке. Фото: Данил Антонов.

На одном из снимков девушка говорит по телефону, стоя возле мусорных контейнеров. Вокруг валяются и разлетаются отходы.

— Многие в курсе мусорного коллапса в Челябинске. Думаете, это случилось пару недель назад? На самом деле есть немало мест, где мусор давно не вывозится, как следует. Вот ты такая модница и бизнес-леди. Идешь вся красивая, и сейчас бы вокруг дома в стиле барокко или футуристичные небоскребы, но давайте работать с тем, что есть. Чего стесняться?! Смотрите, как выглядит типичный двор Челябинска. И это еще до мусорного скандала. Хотя, возможно, и после него будет то же самое, — написал Данил в соцсетях, выложив туда же свои снимки.

Суровый челябинский инстаграм. Фото: Данил Антонов.

Суровый челябинский инстаграм. Фото: Данил Антонов.

Далеко ходить в поисках подходящих локаций Данилу не пришлось. Все снимал во дворах около ул. Овчинникова 11 и 7б, где он проживает. Недавно один из них «облагородили»: огородили полуметровым забором непонятного назначения, напичкали клумбами-покрышками. Классический ЖКХ-арт — бессмысленный и беспощадный. Зато осталась опасная драная сетка спортплощадки. Лавка около овощного киоска отлично подойдет, чтобы отдохнуть во время ланча и сделать несколько деловых звонков.

"Уютное местечко для отдыха". Фото: Данил Антонов.

"Уютное местечко для отдыха". Фото: Данил Антонов.

Ну и, конечно, типичный двор Челябинска был бы не так интересен без огромных уродливых труб. Труб с объявлениями! А куда же еще их клеить?

Огромные трубы, облепленные объявлениями, - фишка челябинского двора. Фото: Данил Антонов.

Огромные трубы, облепленные объявлениями, - фишка челябинского двора. Фото: Данил Антонов.

Данил советует всем, кто ежедневно видит у себя под боком такую же «красоту», активно работать с чиновниками, добиваться чистоты и благоустройства в своих дворах. Этим собирается заняться и он сам.

— Фотосессия — лишь первый шаг. Я хотел сначала при помощи креатива обратить внимание на проблему, создать шумиху.. Потом идти со своими фотографиями в ответственные за это безобразие организации. Дело в том, что такая ситуация в нашем дворе давно. Жильцы говорят, что уже не раз обращались в разные инстанции, пытались что-то поменять. Если у меня получится, планирую еще один пост с подробной инструкцией, как это сделать, — рассказал Данил Антонов корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск».

"В Челябинске нет места для мимимишности", - комментируют снимки в соцсетях. Фото: Данил Антонов.

"В Челябинске нет места для мимимишности", - комментируют снимки в соцсетях. Фото: Данил Антонов.

Когда на заводе чище и красивее, чем у тебя во дворе... Фото: Данил Антонов.

Когда на заводе чище и красивее, чем у тебя во дворе... Фото: Данил Антонов.

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