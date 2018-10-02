2018-10-02T10:25:58+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Компания Металл Профиль: уникальная продукция с учетом требований современного рынка

Компания может войти в число победителей проекта «Лучший строитель 2018. Южный Урал»
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Компания Металл Профиль – ведущий производитель тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, который производит более десяти инновационных для российского рынка продуктов.

Компания Металл Профиль на сегодняшний день – это 17 производственных комплексов, 79 торговых подразделений и 4000 сотрудников.

Компании Металл Профиль 20 лет. Производственные мощности предприятий позволяют удовлетворять 35% рынка потребления продукции из тонколистового металла с полимерными покрытиями.

Модернизируются производства, совершенствуются бизнес-процессы, сервисы и клиентская политика.

Компания продолжает расширять линейку производимой продукции и инновационных покрытий, внедрять новые технологические решения и системы.

На рынок выведено уникальное по своим характеристикам покрытие ПРЕМИУМ класса PURMAN®.

Так же на рынок выведены уникальные виды профиля Трамонтана®, Монтекристо® и Монтерроса®

Чтобы отдать свой голос за Компанию Металл Профиль, выберите соответствующие номинации в проекте народного голосования «Лучший строитель 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Радонежская, д.6/8;

Тел. 7 (351) 210-18-17; 8-800-100-10-01

www.metallprofil.ru

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