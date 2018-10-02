«Это загон для скота»: жители Челябинска жалуются на ужасные очереди и условия на штрафстоянке

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-02T15:55:44+03:00

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Новая штрафстоянка в Челябинске работает пару месяцев. Она должна была стать удобнее, но жалоб за последнее время на ее работу все больше. 1 октября у челябинца Дмитрия Шлемина эвакуировали машину с Васенко. Через полчаса автомобилист уже занял очередь на штрафстоянке. Время приближалось к полудню, а в темном помещении из оцинкованных листов уже стояли человек двадцать.

— Люди заходят, у них мнение одно — загон для скота. Там нет ни туалета, ни лавочек нормальных. Стоят две скамейки — одна грязнущая. Холодно: одна женщина замерзла до посинения — ей мужики куртки свои дали. А ведь впереди зима. К полудню скапливается куча народу. То инспектор выйдет покурить, то сотрудница закроется на технический перерыв. При этом все время в очереди машина стоит на стоянке, и ты должен оплатить — 37 рублей час. Я отказался, а сотрудница смеется в лицо и говорит: «Ну, попробуйте! Подадим в суд», — рассказал Дмитрий газете «Комсомольская правда» — Челябинск».

Если вдруг ни разу не были на стоянке, внесем ясность: сначала вы должны заполнить протокол с инспектором, а затем подойти в окно к сотруднице стоянки, чтобы оплатить услуги эвакуатора. Водитель рассказал, что общение с инспектором происходит очень долго. Все документы он заполняет от руки.

Стоянку сейчас перенесли с Бр. Кашириных на Труда.Фото: Андрей АБРАМОВ

В МАШИНУ СЕСТЬ НЕЛЬЗЯ. МОЖЕМ ДОВЕЗТИ ЗА 1 000 РУБЛЕЙ

— В один момент люди стали кричать и ломиться в двери. Тогда на подмогу приехали еще два сотрудника. Они не знали, что и как заполнять — стало еще больше неразберихи. У сотрудника ГИБДД я простоял около получаса. Потом общение с сотрудницей минут 15. Еще у меня закончилась страховка. Сесть в машину без нее не разрешают. Предлагают за 1 000 руб. поднять авто на эвакуаторе и вывезти на 100 метров от стоянки. А дальше, дескать, вы сами разбирайтесь. Я говорю: давайте я ее руками оттолкаю. Инспектор запретил, мол это тоже считается управлением транспорта.

В соцсетях развернулась бурная дискуссия вокруг негативного опыта Дмитрия. Многие водители в Челябинске побывали в такой же ситуации. Теперь подумывают устроить не то сбор подписей, не то пикет у штрафстоянки, чтобы начали исправлять ситуацию.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ

Владельцы стоянки вздыхают не менее тяжко — укоры в их сторону летят каждый день.

— К нашим сотрудницам очередей практически нет. Вся очередь к инспекторам. Если у человека нет нарушений, то пропускают быстро. А ведь бывает, что он в розыске, например, у приставов. Его оттуда же в суд увозят. Еще люди начинают выяснять отношения с инспекторами — на каком основании машину забрали, все требуют фото и видео. Совет один: не нарушайте правил. Люди же сами бросают машины в запрещенных местах, — замдиректора штрафстоянки Кирилл Сташков

В ГИБДД Челябинска объясняют:

— Когда на стоянке ажиотаж — вызывают на помощь инспектору еще один экипаж. Перед тем, как составить протокол, сотрудник обязан проверить человека по базе данных: есть ли штрафы, не лишен ли прав. Это все время. Плюс протокол от руки составляется, — объяснил начальник отдела пропаганды Андрей Шерстобитов.

НОМЕРОК

Куда звонить, если не нашли свой автомобиль там, где вы его оставили

Телефон ГИБДД Челябинска — (351) 256-30-02, 254-99-54. Здесь можно проверить, вдруг вашу машину не забирали, а угнали.

Телефон штрафстоянки — (351) 223-05-45.