В школе Челябинска в начальных классах преподают сестры-близняшки

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-03T17:48:29+03:00

«Дети смотрят на нас большими глазами, открыв рот», - так говорят они о себе

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Представьте, привели вы своего ребенка утром в школу. В классе его доброй улыбкой встречает преподаватель. Вы оставляете свое чадо за книжками, а сами бегом на работу. И тут в дверях сталкиваетесь с преподавателем, которому только что передали ребенка.

Вы поворачиваете голову назад… классный руководитель стоит с вашим школьником, поворачиваете обратно — учитель стоит перед вами. Эм, как так?! Преподаватель владеет телепортом? В глазах двоится?

Нет, зрение вас не подводит и учитель не обладает сверхспособностями. Просто вы в челябинской школе № 104, которая находится в Калининском районе. Здесь уже 12 лет трудятся две сестры-близняшки Вера и Надежда Балдины.

«Комсомолке» девушки рассказали, каково им работать вместе в одной школе, как их различают дети и коллеги, и почему они обе пошли в преподаватели.

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ

— С детства мы очень любили играть в школу. Писали конспекты и по ним учили кукол, — рассказывают сестры-близнецы. — А вообще у нас в семье династия. Дед 40 лет проработал учителем начальных классов. Мама 39 лет была заведующей детским садом. Старшая сестра училась на биолога-психолога, работала 10 лет в школе, а сейчас — воспитателем в детском саду. Собственно, с выбором профессии вопроса не стояло.

Окончив школу с серебряными медалями, девушки поступили в челябинский педуниверситет на учителей начальных классов. Говорят, пошли на один факультет, потому что вместе веселее.

На этом фото Вера Балдина. Фото: семейный архив.

А здесь Надежда Балдина. Сложно отличить, правда? Фото: семейный архив.

Близняшки были примерными студентками: сидели за книжками, зубрили конспекты, не пропускали пары. Стремились узнать, как можно больше, чтобы потом свои знания передать детям.

Из вуза сестры вышли с красными дипломами. Тогда корочка с пятерками ценилась, и работодатели готовы были с руками оторвать старательных выпускников. Отличницам долго искать работу не пришлось. Сестры выложили вакансию, а через несколько дней им позвонила завуч школы №104, пригласила работать.

— Оказалось, у них было два свободных места. Так и работаем в нашей любимой школе уже 12 лет, — говорят Балдины.

Вера и Надежда работают в одной школе уже 12 лет. Фото: семейный архив.

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА...

— Когда мы пришли в коллектив, двое из ларца — одинаковых с лица, конечно, все удивились. Но приняли нас тепло и душевно. С кем близко общаемся, те нас различают. Остальные до сих пор путают, мы уже к этому привыкли.

Родители в легком шоке, когда первый раз видят классных руководителей своих детей. Не могут привыкнуть и путают учительниц.

— Дети смотрят на нас с большими глазами, открыв рот, но как-то быстро находят отличия и не путают. Работать вместе — это здорово! Одна голова хороша, а две лучше! К каждому уроку готовимся вместе. Поддерживаем друг друга в разных ситуациях, — объясняют близняшки.

Учителям по 33 года. Надежда уже сама мама, воспитывает трехлетнюю дочку Варвару. В свободное время сестры разгадывают японские кроссворды и занимаются рукоделием: вяжут, плетут из бисера, ткут ковры. Любят путешествовать, объездили уже 10 стран. Но времени на увлечения сейчас мало, все силы и энергию оставляют на работе.

Сестры любят путешествовать, объездили уже 10 стран. Фото: семейный архив.

— Пользуясь случаем, хотим поздравить преподавателей, которые учили нас, коллег и всех педагогов с профессиональным праздником! Здоровья, счастья и терпения вам. Пусть люди ценят, уважают ваш труд, а ученики радуют и понимают.

Редакция газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» тоже присоединяется к поздравлениям. Дорогие учителя, пусть ваше нелегкое, но такое важное дело ценится, уважается и щедро вознаграждается. А ваш досуг будет не только из проверки тетрадок и написания методик, но и теплых семейных вечеров и занятиями любимым делом.

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