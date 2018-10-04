Загородная жизнь стала доступной: челябинцы выбирают дома рядом с озером

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-04T09:18:53+03:00

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Озеро, богатое рыбой, чистый воздух, смешанный лес и всего в часе езды от Челябинска -все преимущества дачно-коттеджного поселка «Озерный-Аргази» оценили лично гости экскурсии, организованной «Комсомольской правдой».

Каждый участник перед поездкой ставил свои цели. Светлана с супругом хотели приобрести дом рядом с озером, чтобы проводить здесь выходные с детьми. Николай Сергеевич желал присмотреть небольшой участок, построить там дачу и наслаждаться рыбалкой. Окунь, чебак, щука, язь, налим, ерш, судак — настоящий рай для рыбака, причем озеро Аргази регулярно зарыбляется. А Ирина Альбертовна задумала выкупить сразу несколько участков, чтобы организовать на них базу отдыха. По прибытии выяснилось, что в «Озерном-Аргази» можно воплотить в реальность все эти желания. Кстати, в поселке проведено электричество и есть возможность заказать услугу бурения скважин. Еще один плюс — поселок находится в Аргаяшском районе, поэтому тарифы налогов на имущество и услуг электроснабжения будут выгодно отличаться от городских.

— Проект «Озерный-Аргази» создан с целью реализации земельных участков и развития общей территории d 30,5 Га. На данный момент общая территория представляет собой 200 размежеванных участков, расположенных в 500 м от озера Аргази на границе с деревней Чишма Аргаяшского района, — комментируют в руководстве холдинга «Озерный-Аргази». — Юридический статус земель: «для ведения дачного хозяйства». Все земельные участки находятся за пределами природоохранных и водоохранных зон, что своевременно облегчает их использование и застройку.

Гостям экскурсии рассказали, что участки можно освоить несколькими способами:

— приобрести готовый дом с внутренней отделкой для личного пользования;

— построить дома и продавать их либо сдавать в аренду;

— организовать базу отдыха, санаторий или площадку для проведения спортивных и массовых мероприятий.

Одним словом, в дачном поселке «Озерный-Аргази» можно реализовать любой проект либо самостоятельно, либо в партнерстве с руководством холдинга.

Доказательством тому стала прогулка по территории поселка. Готовый дом, участок без посадок или территория с лесом — реализовать свои будущие проекты в «Озерном-Аргази» может каждый, причем руководство холдинга даже готово рассмотреть различные варианты аренды или trade-in. Узнать об этом подробнее можно на сайте или по телефону: (351) 244-88-44.

В финале экскурсии всех гостей «Озерного-Аргази» накормили ароматными шашлыками, а руководство холдинга ответило на интересующие вопросы.

Комфортная жизнь и отдых за городом для челябинцев стала доступнее. Стоимость покупки участка размером в 1 гектар вместе с двухэтажным домиком вполне соотносима с покупкой «двушки» в устаревшем жилом фонде мегаполиса. При этом вряд ли кому-то стоит объяснять преимущества жизни за городом. Еще один несомненный плюс: приобретая участок в «Озерный-Аргази», вы делаете надежный вклад в свое будущее, а не приобретаете «долю» в сомнительном строительстве, которое может затянуться на долгие годы или вовсе «заморозиться».

Остались вопросы? Задайте их специалистам холдинга «Озерного-Аргази» в офисе, который расположен в Челябинске по адресу: ул. Академика Макеева, 11-40. Там же можно записаться на экскурсию в дачно-коттеджный поселок и лично убедиться в целесообразности будущей покупки.

Офис в Челябинске: ул. Академика Макеева, 11-40;

Тел.: (351) 244-88-44, +7 (999) 585-80-07;

e-mail: ant-depdir@ya.ru.

Адрес местонахождения земельных участков:

Аргаяшский район, озеро Аргази, граница дер. Чишма.

ozeroargazi.ru

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