Памятник рогатке у школы в Челябинске возмутил зоозащитников

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-07T17:37:35+03:00

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В сквере челябинского физико-математического лицея №31 появился необычный арт-объект — «Пямятник хулиганству». Символом шалостей стала многометровая деревянная рогатка.

«Хулиганистая» достопримечательность пришлось по душе и школьникам, и руководству лицея. А вот челябинские зоозащитники задумку не оценили, потому что рогатка — это, прежде всего, оружие. По их мнению, поставить ей памятник — это тоже самое, что поставить памятник ружью.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ОБРЕЗАННОГО ДЕРЕВА

Еще пару дней назад рогатка была простым деревом, напоминающим всем известную «стрелялку». Много лет это дерево росло в сквере возле лицея, в тени его шикарной кроны прятались от солнца ребятня и преподаватели. Но в какой-то момент приехали коммунальщики и обрезали ветки — ради безопасности, во время штормового ветра они могли упасть прямо на площадку.

Преобразить «лысое» дерево задумал один из выпускников Дмитрий Павлов. Вместе с руководителем театральной лаборатории при лицее Тамазом Гачечиладзе он пригласил рабочих, и буквально за день те соорудили новую местную достопримечательность. Необычный арт-объект торжественно открыли 6 октября, во время празднования Дня учителя.

На перевоплощенное дерево повесили табличку, которая гласит, что открыла его администрация лицея: директор, завучи и завкафедры. Но почему-то в руководстве одни школьники… Оказывается, в день открытия памятника был день самоуправления — и эти подписи тоже своего рода шалость.

Табличка на дереве — тоже своего рода шалость.Фото: Валентина ВАГАНОВА

РОГАТКА — ЭТО ОРУЖИЕ

Известный ветврач Челябинска Карен Даллакян выступил против нового арт-объекта на территории лицея. На своей странице в «Фейсбуке» он написал: «Да, грустно... Мы призываем на наших уроках добра сдать рогатки, а они памятник поставили...».

По мнению зоозащитника, рогатка — это, прежде всего, оружие, из него стреляют в птиц.

— Мы проводим в школах уроки добра и спрашиваем у детей: «У кого есть рогатка?». Некоторые поднимают руку. Объясняем детям, что это не игрушка и просим рогатки сдать. Сегодня стреляют в птиц, а завтра — в животных, становятся охотниками, все равно жестокость открывается у детей. Это тоже самое, что поставить памятник оружию какому-то, ружью, например, — объясняет Карен Даллакян.

Еще сейчас на городских улицах и парках часто встречаются аттракционы по типу компьютерной игры Angry Birds. В ней игрок с помощью рогатки должен выстреливать птицами по зеленым свиньям, расставленным на различных конструкциях. Зоозащитники считают, такая игра тоже может «поселить» в детях агрессию к животным.

По мнению зоозащитника, рогатка — это, прежде всего, оружие, из него стреляют в птиц.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«ЭТО НЕ СИМВОЛ ХУЛИГАНСТВА, А СИМВОЛ ДЕТСТВА»

В лицее ничего плохого в памятнике рогатке не видят.

— Рогатка для нас — символ хулиганства и детства, а не орудия для убийства птиц, мы стреляем только по своим целям и попадаем в них, — сказал на открытии художественный руководитель театральной лаборатории «Метро» при лицее Тамаз Гачечиладзе.

Его мнение разделяет и директор лицея.

— Рогатку придумали дети и открыли дети, сделали памятник своему детству. Так из всего убивают, делать ничего нельзя. Вы посмотрите, это слово становится главным у всех — нельзя, нельзя, нельзя… Это детская шутка, дети пошутили, а взрослые уже начали возмущаться, вставили свое слово взрослое — нельзя. Никто из наших детей птиц не убивал. Я бы посоветовал взрослым не лезть в детство, — сказал директор челябинского математического лицея № 31 Александр Попов.

КСТАТИ

Лицей №31 находится в центре города, на улице Володарского. Это самый известный и самый «сильный» лицей на Южном Урале. Одно из лучших общеобразовательных заведений не только города, страны, но и мира.

Кстати, в нем есть своя станция метро. «Вырыть» ее придумал директор школы Александр Попов. Эдакий сарказм в отношении строительства челябинского метрополитена. Расположена она аккурат под спортзалом лицея.

Александр Попов весьма известен за приделами Челябинска. И не только своей деятельностью и заслугами. Его считают одним из самых эпатажных директоров.

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