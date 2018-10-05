«7 ключей» — школа новых технологий

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-05T14:02:47+03:00

Международный институт дизайна и сервиса и школа «7 ключей» поздравляет педагогов с Днем учителя

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Ответом на вопрос, кто для вас самый важный человек в жизни, большинство назовет кого-то из родных. Но если дальше последует уточнение: «Кто еще, кроме близких?», то у многих в голове тут же всплывет имя учителя. Неважно какого: это может быть педагог из начальной школы, преподаватель по любимому предмету или вовсе научный руководитель в вузе, спортивный тренер, педагог по музыке или живописи.

5 октября весь мир говорит спасибо своим наставникам. Немного грустно, что их роль в нашей жизни мы часто осознаем спустя годы. Но в этот день есть повод все изменить и поблагодарить учителя за его тяжелый, самопожертвенный труд. Вместе со школой «7 ключей», «Комсомольская правда» поздравляет всех с международным праздником.

Общеобразовательная школа «7 ключей» — часть уникального образовательного комплекса «Международный Институт Дизайна и Сервиса». Это школа полного дня, где главный принцип — качественное образование и всестороннее развитие личности.

Образовательные программы с 1 по 11 классы построены на системе непрерывного образования с включением модульных курсов, проектных мастерских, проектного обучения, разновозрастных общешкольных проектов, интегрированием учебной и внеурочной деятельности.

Ребята из «7 ключей» постоянно включены в единую образовательно-проектную деятельность, в которой развивают навыки командной работы, самоорганизации, способности критически мыслить и умения решать проблемные ситуации: «Креатив-бои», «Эрудитки», «Общешкольный проект», «Проектная мастерская», «Проектная конференция», «Философские бои», школьное самоуправление.

Значительная часть программы — международные сетевые проекты, программы обмена с разными странами, для овладения разговорным иностранным языком на высоком уровне и развития толерантности через создание совместных проектов.

С 8-го класса в «7 ключей» вводится предпрофильное обучение, школьники могут выбрать свою будущую профессию, пройти первые профессиональные пробы через систему профильных курсов.

Школа успешно прошла государственную аккредитацию с 1 по 11 класс, по окончании школы наши выпускники получают аттестаты государственного образца. В 2018 году состоялся первый выпуск 11 класса: два золотых медалиста, 45% выпускников набрали по трем предметам от 220 до 254 баллов!

В «7 ключей» оборудованы кабинеты для начальной школы с зонами отдыха и переодевания; предметные кабинеты с интерактивными досками и цифровой техникой; лаборатории химии, биологии и физики; модульные кабинеты для возможности работы с цифровыми платформами; мастерские по технологии.

Для отдыха и развития — холлы с настольными играми, зал хореографии, мастерские мультипликации, хенд-мейда, арт-студия, спортивный зал и 25-метровый бассейн.

Ученики могут выбирать из 25 кружков, секций, студий, факультативов, творческих и спортивных; индивидуальные занятия. Практикуется 4-х разовое питание по системе «шведский стол» и прогулки на свежем воздухе.

В школе создана особая доверительная атмосфера — все знают всех. Как в одной большой семье, мы быстро реагируем на запросы наших учеников и, конечно, их родителей. Человеческий контакт каждого сотрудника школы с каждым ребенком сохраняет ту комфортную и безопасную атмосферу, которую удалось создать в школе.

г. Челябинск, Ворошилова, 12

8 (908) 059-34-21

www.school7keys.com

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