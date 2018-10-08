Европейский край: не за тридевять земель, а вблизи Челябинска

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-08T11:04:36+03:00

Прямые улочки с «зеркальным» покрытием. Аккуратные дома с фахверковыми фасадами. Зеленые лужайки за легким штакетником оград. Респектабельные зоны отдыха для неспешных прогулок. Занятные детские площадки и оборудованные спорт-зоны. Ах, как все это радует сердце и глаз россиянина заграницей! Но это не причесанный пригород Нюрнберга, и не «кукольная» окраина Зальцбурга. Это вблизи Челябинска — поселок Европейский.

Пятнадцать минут на автомобиле от центральных районов города и Вы на месте. Собственно, в Европейском, в пригороде. Без виз и длительных перелетов. В абсолютной доступности к любимым местам в любимом городе. Европейский — рядом. И, главное, в идеальной природной среде, в настоящем лесу, на северо-западной границе Челябинска.

Безупречная экология — не единственный плюс поселка. Надежное ограждение общей территории оборудовано камерами видеонаблюдения. Они направлены на общественные зоны и внешний периметр. Частная жизнь — неприкосновенна. Это же Европейский!

Одноэтажные дома с террасами и навесами для автомобилей, словно с открыток про Европу. Ухоженные улицы с ночным освещением. Без провисающих проводов и нудных трубопроводов — все коммуникации под землей. Просторные гостевые парковки, сквер и искусственный водоем. Чистота и порядок: здесь же собственная служба сервиса.

Дома от 104 до 174 кв.м. на участках 4-10 соток. Внутри — предчистовая отделка. Ровный теплый пол — можно застелить паркетом или ковролином. Стены оштукатурены, зашпаклеваны и покрашены, а можете наклеить обои. Натяжные потолки. Разводка воды и отопления. Собственный газовый котел — тепло и горячая вода в любое время года. Индивидуальность и независимость.

Первая очередь из 17 домов готовится к сдаче. Завершаются работы по благоустройству: улица, тротуары… Запущена вторая очередь поселка — еще 59 домов. К концу следующего года весь поселок будет готов. Судя по темпам возведения первой очереди — сомнений в этом не возникает. Первые работы на стройплощадке начались в мае. А теперь! Приезжайте и все увидите сами. Добро пожаловать! Ваш Европейский.

ТВОЙЕВРОПЕЙСКИЙ.РФ

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