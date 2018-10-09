Николай Цуканов посетил МГТУ им. Г.И.Носова

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-09T09:32:16+03:00

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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников и другие высокопоставленные гости пообщались со студенческим активом вуза, а также с молодыми специалистами Магнитогорского металлургического комбината. Участники встречи сделали акцент на вопросах экологии города и области, а также участия молодежи в их решении. Представители студенческого актива МГТУ им. Г.И.Носова предложили обратить внимание на тему грантовой поддержки экологических проектов молодежи, на проблему недостаточного информационного освещения мероприятий, посвященных улучшению экологической ситуации, а также в ходе мероприятия была поднята тема мониторинга несанкционированных свалок при помощи современных технологий.

Игорь Ложкин, куратор Студенческого научного общества и бизнес-инкубатора МГТУ им. Г.И.Носова, аспирант 4 года обучения Института энергетики и автоматизированных систем поделился своими впечатлениями от встречи:

«Я рассказал о нескольких проектах, в том числе о проекте ИКАР. Суть его заключается в использовании беспилотных летательных средств для составления 3D — карт и тепловизионных карт полигонов с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Данный проект позволит получать точные данные об объемах технологического и бытового мусора, осуществлять оптимальное управление полигоном, а также своевременно реагировать на возможные аварийные ситуации, так как тепловизионные обследования позволяют выявлять очаги возгорания, тления и факты увеличения объемов мусора. Также этот проект позволит выявлять несанкционированные свалки в лесах и лесопарковых зонах, оперативно их устранять и выявлять нарушителей.

Проект отличается высокой мультипликативностью, так как может применяться для выявления тепловых потерь зданий и сооружений в черте города и на предприятиях, создавать точные 3D — карты местности и локализовать аварии на теплотрассах».

Кроме того, участники встречи подробно обсудили проблемы формирования экологической культуры граждан и раздельного сбора мусора. Анастасия Захарченко, руководитель волонтерского центра МГТУ им. Г.И.Носова «По зову сердца», студентка 4 курса института экономики и управления, рассказала собравшимся о том, что уже делается университетом и городом в этом направлении, и что предстоит сделать в будущем.

— «Наш волонтерский центр реализовал проект под названием «ЭКО-герои». Проект состоит из 3 этапов, на первом этапе мы объяснили школьникам и учащимся СУЗов о том, как правильно сортировать мусор. Второй этап заключался в сборе мусора в формате игры. Финальный этап представлял собой высадку деревьев. При реализации этого проекта были выявлены две проблемы — это отсутствие культуры сортировки мусора и дальнейшая его переработка. Вторая проблема, как все мы знаем, решится к 2019 году, благодаря строительству перерабатывающего завода. Если говорить о первой проблеме, то нашем городе уже начали установку контейнеров по сбору пластика, но люди просто не знают, как правильно сортировать мусор. Как показывает опыт, недостаточно просто поставить специализированные контейнеры для раздельного сбора мусора, необходимо еще и экологическое сознание граждан. Сейчас мы готовим социальный проект, направленный именно на обучение подрастающего поколению к разделению мусора. Также мы готовы сотрудничать с администрацией города, чтобы в дальнейшем распространить данный проект на все группы населения Магнитогорска.

Эмоции от встречи только положительные. Очень приятно, что представители власти встречаются с нами, а также уделяют внимание нашим проблемам и готовы совместными силами искать решения».

Помимо этого, в ходе часового общения полномочный представитель Президента РФ рассказал о своей работе и ответил на вопросы. Он также пригласил молодых людей принять участие в работе созданного недавно Совета по молодежной политике при полномочном представителе.

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