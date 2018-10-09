2018-10-09T14:27:56+03:00
Общество

Челябинцев приглашают на ювелирную выставку

Посетителям предложат якутские бриллианты, мурманское стекло и другие изделия с драгоценными камнями
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Якутские бриллианты, элегантные серьги с натуральными камнями или дизайнерские изделия из золота — украшения, которых не найти в магазинах, можно будет увидеть и приобрести на крупнейшей ювелирной выставке города.

С 11 по 14 октября в ТРК «ГагаринПарк» открывается «ЮвелирЭкспо», только на 4 дня в Челябинск приедут лучшие ювелирные заводы со всей России.

Традиционно на выставке будет представлено сразу несколько якутских производителей: «Уран Саха», «Саха Алаас», Clarity, «Саха Таас». Компании привезут как свои фирменные украшения с национальным колоритом, так и роскошные изделия с камнями. На выставке можно будет приобрести известные на весь мир своим качеством якутские бриллианты, которые с каждым годом только растут в цене и считаются выгоднейшей инвестицией. Купить изделия можно будет напрямую от производителей по очень выгодным ценам.

Свои оригинальные украшения из золота представят костромская фабрика «Кустов» и «Goldbrands» Красное на Волге. Официальный партнер компании SOKOLOV «Аурусс Голд»презентует широкий ассортимент ювелирных изделий из золота с драгоценными и полудрагоценными вставками.

Авторские украшения из золота и серебра высочайшего художественного уровня можно будет увидеть на стенде «TomgemPlus». В основном это эксклюзивные экземпляры, изготовленные вручную, в единичном варианте.Все украшения делаются с использованием натуральных природных камней: звездчатых сапфиров, благородных опалов, аквамаринов, танзанитов, бирюзы.

«Серебряный» участник выставки ювелирный завод «Данила мастер» представит изделия с фианитами, а также высококлассные украшения со вставками из полудрагоценных и драгоценных камней.

Ценители муранского стекла обязательно должны побывать на стенде компании «Style». Эти украшения стали невероятно популярными в последнее время. Многообразие оттенков и фактур открывает простор для фантазии, позволяя художникам создавать не просто изделия, а украшения, передающие настроение.

На выставке можно будет приобрести также и элитную бижутерию из Италии, Франции, Португалии, Бельгии от компании «Искушение стилем» и шикарные необычные часы от торгового дома «Полет», а также- ножи, сабли, клинки, подарочные наборы, необычную посуду в золоте от Златоустовского завода оружейных специализированных сталей.

Внимание: в дни проведения выставки действует акция. При покупке изделий от 5 000 рублей посетители получают купон на участие в розыгрыше кольца с бриллиантом. Розыгрыш пройдет на главной сцене «Гагарин Парка» 14 октября в 13:00.

Возрастное ограничение 18+.

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