«Русдверь»: двери в два клика

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-10T12:39:15+03:00

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Специалисты онлайн-гипермаркета «Русдверь», открывшегося в апреле 2015 года, за три года установила в Челябинске 10 тысяч межкомнатных и 5 тысяч входных дверей.

— Мы с самого начала поняли, что двери — технически непростой продукт, — рассказал «Комсомолке» основатель «Русдвери» Руслан Шарипов. — При их выборе и установке нужно учитывать множество нюансов, хорошо разбираться в конструктиве и комплектации дверей, знать особенности установки и постоянно совершенствовать знания.

Руслан Шарипов до создания компании несколько лет работал на рынке дверей в разных должностях. Поэтому, открывая «Русдверь», Руслан с единомышленниками сразу решил сделать установку на профессиональный подход к продажам и монтажу входных и межкомнатных дверей, предлагать клиенту готовое решение и сделать акцент на создание удобного сайта с актуальной, достоверной и развернутой информации о дверях.

Идея дала результаты: на сегодня «Русдверь» из чисто челябинского проекта превратилась в межрегиональный: филиалы работают еще и в Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске.

Сегодня миссия компании «Русдверь» — помогать клиентам легко выбрать и качественно установить двери любой сложности и в нужные сроки, опираясь на синергию всего коллектива и современные технологии. Прежде всего для этого нужны профессионалы, которые досконально знают продукт и все нюансы монтажа. И, конечно, не обойтись без постоянного изучения рынка.

Компания «Русдверь» работает для тех, кто не хочет тратить много времени на изучение огромного ассортимента. Хочется сделать правильный выбор, но нет времени разбираться в множестве нюансов рынка входных и межкомнатных дверей? Доверьтесь профессионалам!

Проголосовать за компанию «Русдверь» можно в народном проекте «Лучший строитель-2018. Южный Урал».

г.Челябинск, Свердловский проспект, 6; Университетская Набережная, 64;

Тел.: (351) 200 33 81

rusdver.net

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