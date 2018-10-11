Работа для инвалидов в Челябинске: какие субсидии получит работодатель.

11 Окт. 14:50 2018-10-23T13:47:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Производственная травма, несчастный случай или болезнь — никто не застрахован от ситуаций, в которых вполне здоровый человек становится человеком с физическими ограничениями. Тогда остро возникает вопрос социализации и дальнейшего трудоустройства. Эту проблему решает государство, реализуя программы поддержки работодателей, готовых принять на работу людей с ограниченными способностями.

Как найти работу инвалидам, и какие преференции получит работодатель? Важные вопросы разъясняем вместе с консультантом отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Надеждой Легких.

Как найти работу инвалиду?

Независимо от группы инвалидности, человек может обратиться в территориальную службу занятости, чтобы получить помощь в поиске новой работы, подходящей по образованию, имеющемуся опыту и, конечно, состоянию здоровья.

Надежда Легких, консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области

Бывают ситуации, когда после получения инвалидности человек больше не может работать в прежней сфере. Например, ранее он трудился на стройке, получил травму и стал инвалидом. Тогда служба занятости за свой счет может помочь человеку получить профессиональное образование в другой подходящей ему сфере с последующим трудоустройством.

Одним словом, даже после получения группы инвалидности не нужно опускать руки. Ведь ежедневно тысячи людей покупают билеты на самолеты и поезда, приобретают продукты в магазинах, ходят в кинотеатры и библиотеки. А это значит, что найти работу можно всегда.

Тем более, что государственные меры поддержки граждан такой категории работают и показывают успешные результаты.

Примеры в цифрах

В 2017 году по направлению службы занятости было трудоустроено 60 инвалидов в 46 предприятий области. С начала этого года 2400 инвалидов встали на учет в центры занятости региона, почти каждыйтретий (28,3%) из них трудоустроен при участии центров занятости, - отмечает Надежда Легких, поиск работы 1600 инвалидам еще продолжается.

В Челябинской области уже второй год реализуется подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в 2017-2020 годах».В частности она касается инвалидов. Ежегодно на нее из областного бюджета выделяется пять миллионов рублей. В будущем году эта сумма будет увеличена.

Эти деньги будут направлены на возмещения работодателям, принимающим на работу инвалидов от службы занятости затрат на выплату заработной платы таким работника. Что касается размера субсидии, то в текущем году на возмещение заработной платы работодателям выделяется сумма в размере 13 775, 20 рублей за один месяц. Причем эта субсидия выплачивается первые три месяца после трудоустройства работника из числа инвалидов.

Такая же сумма предоставляется из областного бюджета работодателям на прикрепление наставников к инвалидам 1 и 2 групп для их адаптации на рабочем месте. Субсидия тоже выплачивается в течение трех месяцев.— В 2017 году по направлению службы занятости было трудоустроено 60 инвалидов в 46 предприятий области. С начала этого года 1600 инвалидов встали на учет по трудоустройству в службы занятости региона, часть из них также уже трудоустроена, — отмечает Надежда Легких.

В Челябинской области уже второй год реализуется подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в 2017-2020 годах». В частности она касается инвалидов. Ежегодно на нее из областного бюджета выделяется пять миллионов рублей. В будущем году эта сумма будет увеличена.

Что касается размера субсидии, то в текущем году на возмещение заработной платы работодателям выделяемся сумма в размере 13 775, 20 рублей за один месяц. Причем эта субсидия выплачивается первые три месяца после трудоустройства работника из данной категории граждан.

Такая же сумма предоставляется из областного бюджета работодателям на прикрепление наставников к инвалидам 1 и 2 групп для их адаптации на рабочем месте. Субсидия тоже выплачивается в течение трех месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/672731" frameborder="0"></iframe> Работа для инвалидов в Челябинске: какие субсидии получит работодатель.

Какой работодатель может получить субсидию?

Для работодателей, желающих трудоустроить людей с инвалидностью и получить субсидию, ограничений по сферам деятельности нет. Но нужно оговориться: они должны быть приняты на рабочие места с соблюдением санитарных и гигиенических условий, соответствующим их состоянию здоровья.

Как показывает практика наиболее часто за субсидией обращаются предприятия в сфере торговли, легкой промышленности, а также в сфере услуг и бюджетной сфере. Кстати, требований по размеру предприятия и численности работающих в нем сотрудников нет. Подать заявку на участие в программе и получение субсидии может практически каждый работодатель.

Как работодателю получить субсидии?

Если работодатель желает возместить затраты в связи с трудоустройством граждан с инвалидностью, ему необходимо обратиться в Центр занятости населения, который обслуживает муниципальное образование и заявить сведения об имеющейся вакансии, по условиям труда, подходящей инвалидам.

Центр занятости будет подбирать инвалидов на имеющуюся вакансиюи направлять их к работодателю. В случае, если по результатам собеседования на работу будет принят работник с инвалидностью и с ним будет в соответствии с трудовым законодательством будет заключен трудовой договор, работодатель может подать заявку на получение субсидии. Обратите внимание, что субсидия носит компенсационный характер, то есть сначала работодатель выплачивает заработную плату инвалиду из собственных средств, а потом получает ее компенсацию от государства.

После выплаты заработной платы за первый месяц работодатель обращается в Центр занятости со следующими документами:

- заявкой на получение субсидии по установленной форме (ее бланк можно взять в Центре занятости);

- справкой из ИФНС об отсутствии у работодателя неисполненной обязанности по уплате налогов, выпиской из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

- копией документа, подтверждающего полномочия руководителя;

- копиями документов, подтверждающих трудоустройство инвалида (и закрепления наставника при наличии),

- копиями документов, подтверждающих расходы работодателя на оплату труда трудоустроенных инвалидов и их наставников (при организации наставничества).

После проверки всех документов в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области на расчетный счет работодателя поступают денежные средства.

Важно: в программе субсидирования могут участвовать только те компании и предприятия, которые не имеют задолженностей по уплате налогов, страховых взносов, пеней и штрафов и иных просроченных задолженностей перед бюджетами всех уровней. Если ваше предприятие имеет задолженности, принять участие оно может только после ее погашения.

- В следующем году программа субсидирования также продолжит свою работу, люди с инвалидностью смогут получить работу и восстановить свои трудовые функции, а субсидирование рабочих мест увеличится с 55 до 100,- комментирует Надежда Легких.

О квотах замолвите слово

Помимо поддержки работодателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью, существует федеральный закон, который обязывает это делать.

Во всех субъектах РФ, в том числе и Челябинской области, предусмотрено квотирование рабочих мест для инвалидов. Вкомпаниях численностью от 35 до 100 работников квота составляет 2% рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Если работников больше 100, в ее штате должно быть не менее 3% сотрудников такой категории граждан. При этом работодатель обязан обустроить рабочее место инвалида в соответствии с требованиями его ИПРА (индивидуальной программы реабилитации или абилитации).

Работодатели, не создавшие или не выделившие рабочие места в пределах установленной квоты для инвалидов, нарушают КоАП РФ. Штраф для должностного лица (не для компании) в этом случае, составляет от 5 000 до 10 000 рублей.

Однако уже сейчас чиновники предлагают ужесточить наказание и ввести ответственность для организаций и ИП в размере от 100 000 до 500 000 рублей. Минтруд также предложило наказывать компании, не соблюдающие правила квотирования, запретом участвовать в госзакупках, получать субсидии и нанимать на работу иностранных граждан.

Бояться нечего

Современная действительность такова, что работодатели не охотно трудоустраивают инвалидов, опасаясь сложностей с организацией рабочего места для таких сотрудников.

На самом деле, как утверждают специалисты, ничего сложного нет.

Главное, соблюдать ряд требований законодательства:

— Инвалиды I и II групп должны работать не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда;

— Привлекать инвалидов к сверхурочным работам и к работе в выходные дни можно только при их письменном согласии и при условии, что такая работа не запрещена по состоянию здоровья;

— Инвалидам (вне зависимости от группы) предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.

— Опасения работодателей напрасны, более того, мы уже видим массу примеров, когда люди с инвалидностью работают наравне с другими сотрудниками, — подчеркивает Надежда Легких. — Кроме того, граждане, относящиеся к данной категории, зачастую более ответственно относятся к своим рабочим обязанностям и имеют высокую мотивацию к труду.

P.S.: Узнать все подробности о трудоустройстве инвалидов и программе субсидирования можно по многоканальному телефону Центра занятости населения Челябинска 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный) или на сайте Szn74.ru.