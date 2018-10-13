В Челябинске пенсионер продает на улице книги, которые собирал полвека

Возле магазина на Краснопольском проспекте сидит на лавочке мужчина с книгами. Предлагает прохожим купить их или забрать безвозмездно. Про него рассказали в соцсетях местные жители.

— Он хотел мне бесплатно отдать книги, но я купила, — поделилась Мария Иванова в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте».

Подписчики группы написали, что тоже покупали у этого пенсионера. Например, сборник Достоевского за 150 руб. Школьникам пригодится. А в книжном магазине такой стоит от 650 руб. Кто-то даже пытался дать больше денег. Но мужчина отказался.

В соцсетях пожалели пенсионера: мол, денег не хватает, никому не нужен… Но, оказалось, что это лишь стереотип. Мы побывали дома у продавца книг и узнали, почему он решил расстаться со своей библиотекой.

Сергей Анатольевич постоянно читает.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БИБЛИОТЕКАРЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

В прихожей вместе с хозяином нас встречает книжный шкаф-громадина. Гордый, пестрящий цветными корешками книг. Он раскинулся во всю стену длинного коридора — там, где у многих стоят шифоньеры, набитые одеждой. В магазине такой не купишь. Делали на заказ. Чтобы все-все книги влезли. Но места им все равно не хватает. Коллекция собиралась почти полвека.

— В моей библиотеке примерно 2,5 тысячи книг. В основном, это история, психология, философия и классика литературы, — знакомит нас Сергей Афонькин.

Сам он читает постоянно, с самого детства. Выучился в Институте культуры по специальности библиотекарь-библиограф. Устроился работать в библиотеку — поближе к книгам. И хотя можно было читать бесплатно, сколько влезет, все равно покупал литературу при любой возможности. А теперь вот продает.

А еще Сергей Анатольевич вот уже 10 лет помогает студентам писать курсовые работы по самым разным наукам от истории до менеджмента. Причем информацию не скачивает из интернета. Едет в библиотеку, ищет там нужные книги.

Любимая книга Сергея Афонькина - "Овод" Войнич.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КНИГА ДОЛЖНА ЧИТАТЬСЯ

— Почему решили расстаться со своей библиотекой? — спрашиваю.

— Книги должны читаться. И я помогаю им найти читателя. Можно сказать, это мое хобби. У меня много повторяющихся произведений. Также я продаю и раздаю те, которые уже на несколько раз прочитал и возвращаться к ним не планирую. Еще для меня это хороший повод выйти на улицу (Сергей Анатольевич передвигается на костылях — прим. автора). А материальная сторона вопроса — не главное, — объясняет Афонькин.

— Охотно ли покупают книги?

— Интерес есть, но не сравнить с 70 — 80-ми годами, когда они были в дефиците. А сейчас популярны электронные книги: читай — не хочу. Поэтому бумажные мало кому нужны. Спрашивают, в основном, классику: Есенина, Пастернака, Достоевского, Бунина, Чехова, Толстого и т.д. Интересуются историей, детективами. Я сам последний раз покупал книги в 2015 году. Во-первых, в магазинах они дорогие: 500 — 1000 руб. А во-вторых, мне нужно прочитать то, что есть. Моих запасов еще на много лет хватит.

Из современных авторов Афонькин уважает Сорокина, Улицкую, Дину Рубину. А самое любимое его произведение — «Овод» Войнич.

Если хотите купить книги у Сергея Анатольевича, пишите на его страничку во «ВКонтакте» или на электронную почту ovod_63@mail.ru.