Храм раздора: часовню возле ЮУрГУ в Челябинска скорее всего построят

СЕГОДНЯ 08:22 2018-10-12T10:22:14+03:00

Это лишь эскиз будущей часовни. Финального проекта общественность еще не видела.

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11 октября в Челябинске прошли, пожалуй, самые жаркие общественные слушания в истории города. В зал Дома архитектора, рассчитанный на две сотни мест, пришли 400 человек.

Формально на слушаниях должны были обсудить границы будущей часовни, но фактически они превратились в противостояние сторонников и противников храма.

Газета «Комсомольская правда» — Челябинск» собрала все что известно о строительстве часовни напротив ЮУрГУ.

Православная часовня у ЮУрГУ: за и против 00:00 00:00

СКВЕР ДОВЕЛИ

Впервые планы о строительстве озвучили 15 лет назад. Авторы проекта даже получили одобрение патриарха Алексия II. После этого о часовне забыли, а на лакомый кусок земли в центре пытались покуситься коммерсанты: предлагали сделать паркинг и ТРК.

По документам сквер на Тернопольской — рекреационная (прогулочная) зона. Но пару лет назад участок перевели под землю для строительства религиозных объектов.

В 2016 году прошли слушания по проекту часовни, на которых большинство пришедших высказались за стройку.

Сегодня сквер напротив главного корпуса вуза представляет унылое зрелище. Ниши фонтанов закидали мусором и бутылками, между тротуарных плит колосится сорная трава. От лавочек практически ничегт не осталось.

— Есть мнение, что за сквером последние годы специально не ухаживали, чтобы под предлогом благоустройства построить часовню, — рассказал участник слушаний, активист «Гражданского патруля» Георгий Акмен. Кстати, в самом оббщественном объеденении единого взгляда на проблему новой стройки нет.

Аргументы противников и сторонников часовни.

ЗА

Подавляющее большинство населения России по всем опросам (загляните в Википедию) называет себя православными, поэтому в часовне нет ничего плохого.

Храм отвадит студентов от курения и другие вредных привычек и поможет прийти к Богу.

В Европе церкви стоят на центральных площадях города и никому не мешают.

Все всемирно известные вузы имею своих храмы.

Вокруг церквей всегда отличное благоустройство.

В городе трудно найти участок для застройки, а здесь место открытое, и стройку одобрили.

ПРОТИВ

Часовня не вписывается в архитектурный ансамбль — вокруг позднесоветская застройка.

Храм вызывает негативные эмоции у светской части населения: А почему это мы, атеисты, должны его тут видеть?

В самом вузе уже есть часовня, куда могут зайти помолиться студенты.

Колокольный звон вперемешку с уличной рекламой из динамиков будет раздражать людей.

По будням проезды вокруг сквера превращаются в гигантскую парковку. А часовня станет очередной преградой на пути.

На каждый из доводов можно привести контраргумент. Например, площадь часовни всего 86 «квадратов» и вряд ли она помешает проходу. Или участков под застройку в Челябинске не мало, даже в центре города есть пустыри. Это бесконечный спорт…

— Когда стало понятно, что слушания зашли в тупик, я предложил вынести вопрос на голосование. Элементарно поднять руки за и против, — рассказал Георгий Акмен. — Но Павлюченко сказал, что такая процедура не предусмотрена. Теперь в протокол слушаний запишут, что мнения разделились и решение о строительстве примут за закрытыми дверями. На мой взгляд, было бы корректнее все-таки указать соотношение мнений.

— Мнения по вопросу разделились, он переносится на заседание комиссии по градостроительству. Дальнейшую дискуссию считаю неконструктивной. Голосование на публичных слушаниях не предусмотрено, — заявил депутат и ведущий слушаний Александр Павлюченко.

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