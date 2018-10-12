Челябинец Никита Плеханов: не нужно бояться мечты — надо делать ее реальностью

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-12T10:10:38+03:00

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С виду Никита Плеханов — обычный парень со своими желаниями и планами. Мечтами, которые разбиваются о суровую реальность. Однако к своим 28 годам директор строительной компании Plehanov уже зарекомендовал себя на рынке малоэтажного строительства, имеет построенные многоквартирные дома и офисные центры, а еще буквально каждый день воплощает в жизнь проекты заказчиков по ремонту и отделке помещений. Наш корреспондент пообщался с амбициозным челябинцем Никитой Плехановым, который рассказал о том, как преобразить мегаполис, чтобы из него не хотелось уезжать.

О профессии

В детстве не мечтал быть строителем, к этой сфере деятельности меня привели жизненные обстоятельства. Хотел быть агентом ФСБ, шпионские игры и все такое. Сейчас возникают моменты, когда ты понимаешь, что детская мечта исполнилась.

В сфере строительства попадаются недобросовестные партнеры. И когда ты заключаешь новый договор, начинаешь, как частный детектив, узнавать все о компании, о том, как честно и качественно она работает.

О строителях

Строитель — человек творческий. Без фантазии и желания ее воплотить в нашем деле никуда. Если ты пришел в эту сферу исключительно из желания заработать (а хорошие строители получают много), в профессии ты не продержишься. Потому что заниматься нужно с душой. Чтобы работала фантазия и нестандартное мышление, умея обыграть какую-то сложную ситуацию, не выходя за рамки проекта.

Еще одно важное качество — усидчивость. Не каждый готов что-то делать долго и монотонно. Представьте маляра, работающего на объекте в тысячи квадратов. Сначала стены нужно зашпаклевать, потом затереть, потом покрасить. Однотипная работа многим надоедает — здесь остаются люди, обладающие терпением и самообладанием. И, конечно же, пунктуальность: в строительстве все идет по срокам и договорам, важно их не нарушать. Это твоя репутация.

Современный строитель также должен уметь работать с новым оборудованием и материалами, появляющимся в данной сфере. Например, механизированный способ нанесения штукатурки — услуга сравнительно новая, без правильного сочетания пропорций материалов предоставлять ее невозможно. То же самое касается постоянно появляющихся новых технологий строительства. Не развиваясь и постоянно обучаясь, далеко в своей профессии ты не уйдешь.

Сложное в работе — это организовать процесс. Люди рабочих специальностей, строители, как правило, обладают жестким характером и нелегко подчиняются. Но и это решаемо, опять же, при желании творить и созидать в данной сфере.

Об идее и вдохновении

Любой новый проект начинается с идеи. Например, ты едешь по новому микрорайону и понимаешь, что здесь не хватает какого-нибудь футуристического торгово-развлекательного центра, который станет продолжением этого проекта или новым витком его развития. Чтобы не было просто «скворечников», чтобы людям было куда ходить, где работать, куда отправиться с ребенком. Тогда, например, из Казанцево, Долгодеревенского или того же Аргаяша молодежь не будет уезжать, если им обеспечить всю инфраструктуру, создать так называемый микроклимат с магазинами, детскими садами, развлекательными и спортивными объектами. Власти что-то пытаются сделать, чтобы люди не покидали маленькие города или поселки, а должную обстановку им не обеспечивают.

Меня вдохновляют красивые здания, которые построены по продуманному проекту, они радуют глаз, на них хочется смотреть. И я знаю директоров строительных компаний, которые болеют не тем, как заработать огромные деньги, а тем, как создать что-то действительно красивое и нужное городу. Возможно, что до этого было только в твоей фантазии. Бывает и такое: спустя время, ты видишь задуманную тобою картинку в реальности, и она выглядит еще лучше, чем в твоих мечтах. А когда ты понимаешь, что ко всему этому приложил руку и организовал работу правильным образом, именно такая деятельность приносит ощущение восторга и желание создавать дальше.

О бизнесе

У настоящих строителей не бывает выходных, они работают 72 часа в сутки. Если не выполняют что-то руками, то размышляют над новыми проектами или над тем, как улучшить текущий. И для меня лучший отдых — это работа.

При этом не важно, с кем ты работаешь: с друзьями, родственниками или с вовсе незнакомыми людьми, главное, чтобы бизнес развивался гармонично. Чтобы каждый горел идеей, а не просто ходил на работу. В этом и есть секрет процветания любой компании или предприятия. При этом в любом деле могут возникнуть разногласия, и если у меня встанет выбор — бизнес или друг, с которым я его веду, — я останусь с другом. Настоящего друга я терять не буду, а бизнес можно всегда открыть новый, и он вполне может оказаться успешнее предыдущего.

Вообще никогда не нужно бояться чего-то нового. Для меня больший страх начинать маленький проект, чем большой. Маленький проект — это конечный процесс, временное явление. Большие — это долгосрочные, и ты всегда знаешь, что делать. И тут дело не в прибыли и не в деньгах. Это проверка самого себя. Своей выносливости, характера, стойкости, гибкости мышления, профессионализма и других качеств. Бывает, что большие проекты ломают людей неподготовленных. Когда наваливается куча проблем, вопросов, бумаг, многие сдаются. На самом деле опускать руки нельзя, ведь ты это делаешь не для кого-то, а для себя.

О Челябинске

Именно поэтому я останусь в Челябинске. И хотя сейчас в городе преимущественно серый цвет и мрачность, я мечтаю придать ему ярких красок. Ведь от этого зависит настроение людей.

Недавно я гулял по ночному Екатеринбургу и влюбился в этот город. Мечтаю сделать так, чтобы челябинцы тоже любили свой мегаполис и не хотели его покидать. И уже прилагаю максимум усилий для этого.

Такие города, как Сочи — это маленький проект: там уже почти все, что нужно, построено. А Челябинск — это чистый холст, пиши свою историю.

О планах

Сейчас планирую реализовать самый крупный проект в моей практике на данный момент. Самый масштабный и сложный. Планирую расширить инфраструктуру, начав с маленького поселка рядом с Челябинском и превратив его в процветающий город. При этом учитывая пожелания жителей этого поселка.

Это будет доказательством, что возможно все. Есть мечта — нет никаких непреодолимых преград. Не слушай, если тебя говорят: это нереально. Да все реально, просто надо брать и делать!

Справка

Строительная компания Plehanov занимается строительством коммерческих объектов и частной собственности — коттеджей, загородных домов, бань, гаражей и многого другого. Специалисты смогут выехать на объект, произвести необходимые замеры и расчет, а также подобрать строительные материалы в зависимости от пожеланий заказчика. Многолетний стаж работы сотрудников позволяет также выполнять отделочные работы любой сложности.

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Отдать свой голос за строительную компанию PLEKHANOV можно на странице голосования «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Электростальская, 17;

Тел.: (351) 248-83-77, 8-908-588-20-28.

skplekhanov.ru

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