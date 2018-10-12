«Боли в животе и рвота»: в челябинской школе массово заболели ученики

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-12T12:19:47+03:00

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Сразу нескольких учеников челябинской школы № 59, что в Тракторозаводском районе, положили в больницу с высокой температурой и болями в животе. По словам родителей, у детей подозревают кишечную инфекцию. На эти же симптомы жалуются другие школьники. Среди челябинцев, чьи дети учатся в этой же школе, пошли разговоры о некачественной еде в школьной столовой и массвом отравлении. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

В БОЛЬНИЦУ ОБРАТИЛИСЬ БОЛЬШЕ 20 ДЕТЕЙ

— Родители, как дети ваши? Никого не тошнило? Полшколы отравились едой, видимо. У нашего ребенка высокая температура, рвота и понос, — написала в родительском чате одна из мам.

Другие мамы ответили, с их детьми происходит то же самое. За медицинской помощью обратились 24 ребенка. По официальным данным госпитализировали двух детей, у них кишечная инфекция. Еще один ребенок с таким же диагнозом лечится амбулаторно.

У челябинца Владимира дочь старшеклассница болела неделю, симптомы такие же.

— Думали, просто несварение. Она накануне у бабушки гостила, бутербродов да чипсов натрескалась. Поэтому и подумали так, в больницу обращаться не стали. Потом из родительского чата узнали, что не у нас одних ребенок болеет. Вспышка была в течение предыдущей недели. Сейчас в нашей школе палочку какую-то нашли, столовую закрыли, — рассказал отец корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

По его словам, проблема не в конкретной школе, а по всему городу.

— Знакомые, чьи дети учатся в других школах, тоже жаловались. Могу предположить единственный вариант. Поставками продуктов в общеобразовательные учреждения занимаются определенные лица, выигравшие на это конкурс. Некоторое время общался с человеком, работающим в бухгалтерии сразу нескольких школьных и дошкольных учреждений. Говорит, бывает, привозят несвежие продукты. Но их принимают, особо не разбираются.

Пока на всякий случай Владимир с супругой не пускают детей на уроки — ждут, когда все закончится.

В ШКОЛЕ ИДЕТ ПРОВЕРКА

Директор школы Светлана Гаврилова подтвердила массовое обращение в больницу. Но, по ее словам, диагнозы пока ставить рано. Вчера в школе побывали специалисты Роспотребнадзора, в ближайшее время будут известны первые результаты проверки.

— У нас комбинат питания. По договору мы получаем продукты от специализированной организации и сами готовим еду. Пищеблок взяли на контроль. Посмотрели кухню, взяли все анализы. Мы сможем сказать, что это, только как появится результаты.

Сейчас школа работает, но по сокращенному расписанию, чтобы дети не сидели голодными и пораньше ушли домой.

— Специалисты организовали комплекс противоэпидемических мероприятий: взяли пробы еды, организовали дезинфекцию классов, мест общего пользования, цехов пищеблока. Сотрудники кухни сдали анализы на кишечные вирусы. Горячее питание в школе приостановлено, пищеблок закрыт до получения результатов лабораторных исследований, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Первые результаты проверки ожидают к сегодняшнему вечеру, 12 октября.

Педиатры говорят, кишечные инфекции только у трех ребят, у остальных — сезонные заболевания и простуда.

К разбирательству также подключился Следственный комитет.

— Проводится доследственная проверка, к проведению которой привлечены сотрудники регионального управления Роспотребнадзора России. Мы оценим действия должностных лиц учебного учреждения по соблюдению санитарных требований. По результатам примем решение, возбужать уголовное дело или нет. Проведение проверки на контроле руководства, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

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