Плохая примета: в «Тракторе» иногородние главные тренеры не приживаются

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-12T15:18:00+03:00

Титов был в свое время хорошим хоккеистом... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте «медведей» 52-летний специалист, который большую часть карьеры провел в Канаде, деликатно объяснил причину своего уход.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ

- Прежде всего, хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе. Сегодня «Трактор» действительно один из лучших клубов КХЛ с отличной организацией, инфраструктурой условиями подготовки хоккеистов. Однако сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера, — пишет теперь уже экс-главный тренер «Трактора Герман Титов.

«КАКАЯ БОЛЬ — 5:0»

Скорее всего, чашу терпения руководства команды переполнилась после гостевого поражения «Трактора» от уфимского «Салавата Юлаева» с разгромным счетом 0:5. Тут и анальгин не поможет. Нужна реанимация.

Герман Титов не стал уважаемым наставником в челябинской команде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Точно с таким же счетом черно-белые уступили «Салавату» и в домашнем матче. То есть, никаких выводов из ошибок так и не сделано. А еще не менее болезненные поражения от «Йокерита» — 0:8, «Спартака» — 1:6.

Последний выезд в Китай и на Дальний Восток принес команде только одну победу в четырех матчах. И это во встречах с далеко не с самыми сильными соперниками.

В итоге в 16 матчах чемпионата КХЛ «Трактор» одержал только шесть побед. Маловато для команды, которая в прошлом сезоне выиграла «бронзу» чемпионата.

ОН НЕ ИЗ НАШИХ...

— Заметьте, в Челябинске никогда не задерживались приезжие специалисты. Вот пример. Финский специалист Киви Карри в 2014-ом, Андрей Сидоренко в 2011-ом, Анатолий Богданов в 2004-ом проработали всего по полгода, а то и меньше. Андрей Николишин — год, — отмечает экс-игрок «Трактора», ныне тренер спортшколы Виктор Перегудов.

Наверное, единственное исключение — это москвич Анатолий Кострюков. В 70-е он на протяжении почти пяти сезонов тренировал «Трактор» и привел команду к «бронзе» чемпионата СССР.

Судья всесоюзной и международной категории, руководитель спортшколы имени Сергей Макарова Юрий Макаров отмечает, что в разгар сезона найти нового хорошего тренера не просто.

— Как говорится, должность тренера всегда вакантна. Отставка Гармана Титова ожидалась. И дело, на мой взгляд, даже не в результатах, а в тусклой, скучной игре команды. К сожалению, не угадали с тренером. Бывает... На мой взгляд Титов просто не нашел контакта с командой. А это главное. У Анвара Гатиятулина такой контакт был.

Хороший тренер — это то, кто имеет хороший опыт и авторитет у игроков. Такого найти сейчас не просто. Да, есть наши местные, челябинские наставники — Вячеслав Быков, Олег Знарок. Но это тренеры топ-уровня. Макаров считает, что сейчас на должность главного могут назначить Алексей Тертышного - воспитанник «Трактора», и.о. главного тренера.

Чемпионат КХЛ продолжается.

Впереди у «Трактора» три поединка в Челябинске:

16 октября. «Трактор» — «Сибирь» (19.00)

18 октября. «Трактор» — «Барыс» (19.00)

20 октября. «Трактор» — «Авангард» (16.30).