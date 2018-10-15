2018-10-15T09:27:44+03:00
Общество

За золотом на «Золотую осень»: челябинские агропредприятия участвуют во Всероссийской сельхозвыставке

Губернатор Борис Дубровский ставит задачу расширения экспорта
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Стенд Челябинской области на Всероссийской выставке «Золотая осень», которая проходит в Москве. Фото: gubernator74.ruСтенд Челябинской области на Всероссийской выставке «Золотая осень», которая проходит в Москве. Фото: gubernator74.ru
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В Москве, на ВДНХ с 10 по 13 октября проходит Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». Челябинскую область представляют ведущие агропредприятия региона, занимающиеся импортозамещением. Эти компании внедряют новые технологии, отвечающие современным экотребованиям.

В их числе — проекты «Чурилово», «Союзпищепром», «Уйская сыроварня», «Натуральные продукты» (льняное масло), «Ситно».

Впервые на «Золотой осени» представлена компания «Херсли» (корма для животных). Москва удивляется «богатырям» из Брединского района: герефорды и симменталы из агрофирмы «Калининской» и хозяйства «Боровое» уже не раз были отмечены золотыми медалями российского агрофорума.

С продукцией АПК Челябинской области на выставке знакомятся и зарубежные гости.

Южноуральскую делегацию возглавит губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он поставил задачу наращивать долю экспорта предприятиями. Регион полностью обеспечивает свои потребности в основных продуктах питания.

ДВИЖЕНИЕ ПО КАРТЕ МИРА

Регион наращивает экспортную составляющую произведенных продуктов питания в другие области страны и за рубеж. Такую задачу перед предприятиями ставит губернатор Борис Дубровский. Один из механизмов достижения этой цели — национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В него интегрирован федеральный проект «Экспорт продукции АПК». К выполнению последнего Челябинская область присоединилась в нынешнем году.

Такие вот новинки выпускаются на Южном Урале! Фото: gubernator74.ru

Такие вот новинки выпускаются на Южном Урале! Фото: gubernator74.ru

Челябинская область активно сотрудничает Казахстаном, завоевывая и новые рынки сбыта.

— В особом приоритете сегодня — сотрудничество с Китаем. Поставки продукции туда мы начали с прошлого года на условиях федеральной поддержки. За 2017 год челябинские компании-экспортеры смогли получить 19% от общероссийского объема фактической господдержки на перевозку продукции до пунктов перехода границы в Бурятии и Забайкальском крае (9,5 млн рублей из 50 млн), — подчеркнул губернатор.

100 МИЛЛИОНОВ ПОДДЕРЖКИ

Предприятиям-экспортерам региональная власть гарантирует финансовую поддержку.

— Чтобы наши агропромышленные предприятия могли увеличить объемы экспорта своей продукции, я поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 млн рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям, — заявил губернатор Борис Дубровский.

Коридор экспорта намерены развивать ключевые компании Челябинской области: «Союзпищепром», «Ресурс», «Макфа», «Сигма», «Злак». В пул готова войти компания «Ситно».

Кстати, за восемь месяцев года предприятия АПК Челябинской оформили субсидий на 22,7 млн рублей. До конца года с учетом запланированных поставок предприятий эта сумма увеличится до 45 млн рублей.

Справка

АПК Челябинской области по итогам первых восьми месяцев 2018 года находится на первом месте в России по производству макаронных изделий, на втором — по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, на четвертом — по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации), на шестом — по производству мяса всех видов и куриных яиц и на восьмом по производству свинины.

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