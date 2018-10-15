«НОВАТЭК-АЗК» открыл первую в УрФО заправку сжиженного природного газа

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-15T11:28:19+03:00

Без вреда для экологии, с экономией для кошелька. На торжественной церемонии открытия заправочного комплекса продемонстрировали очевидные плюсы нового газомоторного топлива

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Как в разы сократить расходы на топливо и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу? Ответ на этот вопрос, на самом деле, давно уже найден. Более того, разработаны и внедрены технологии, которые позволяют использовать экологически чистое и экономичное топливо — сжиженный природный газ. К примеру, на одной заправке тягач с прицепом может проехать порядка тысячи километров, а стоимость самого газового топлива куда ниже, чем, к примеру, дизельного. Не случайно сжиженный природный газ является самым энергонасыщенным видом топлива и уже в скором времени может заменить нефтяные виды топлива. Сегодня это уже не «топливо будущего», а самое, что ни на есть настоящее. Это и продемонстрировали на днях руководители и специалисты компании «НОВАТЭК-АЗК». Первая заправка грузового транспорта сжиженным природным газом в Уральском федеральном округе прошла на площадке АГзС «НОВАТЭК», что в Советском районе Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Европа уходит от «нефти»

На торжественной церемонии, посвященной этому важному событию, руководители «НОВАТЭК-АЗК», ПАО «НОВАТЭК», первые лица Правительства региона, представители компаний, работающих в различных сферах экономики, связанных с магистральными, междугородними и городскими грузоперевозками оценили преимущества нового вида топлива.

— Передовые европейские страны активно уходят от использования нефтяного топлива. И эта тенденция обусловлена, как обеспокоенностью граждан за состояние окружающей среды, так и не менее важными соображениями, которые касаются экономии, — отметил генеральный директор ООО «НОВАТЭК-АЗК» Вячеслав Смирнов. — Для крупных российских мегаполисов, где на душу населения приходится до четырех автомобилей, эти проблемы очень актуальны.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Компания «НОВАТЭК», проанализировав мировой опыт в этой сфере, приступила к разработке инновационных для России проектов по переводу крупногабаритного транспорта на сжиженный природный газ.

Для «НОВАТЭК-АЗК» первым партнером проекта в г. Челябинскестало ООО «Агро-Авто» — транспортное подразделение Х5 RetailGroup, являющееся одним из крупнейших перевозчиков в России.

Оборудование для транспорта было установлено нашим партнером — компанией ЧелАвтоТранс. Они смонтировали систему хранения газа, а также произвели настройку и калибровку оборудования.

По словам Вячеслава Смирнова, в ближайших планах — развитие сети таких заправочных комплексов, связанное, в том числе, и с началом реализации проекта эксплуатации в Челябинске новых автобусов на сжиженном природном газе. Кстати, сейчас на Магнитогорском металлургическом комбинате на СПГ успешно работают два карьерных самосвала «БЕЛАЗ» и тепловоз. Экономический эффект довольно значительный.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

1000 км без дозаправки

— Сжиженный природный газ, как и компримированный природный газ, повсеместно может использоваться, как вид газомоторного топлива. При сжижении за счет охлаждения (до -160 градусов) газ уменьшается в объеме в 600 раз. Этот объем значительно меньше, чем тот же метан — продолжает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Анастасия Мамаева. — Основное преимущество сжиженного природного газа — его экологичность и экономичность. Экономичность достигается за счет разницы в стоимости по сравнению с дизельным топливом. Стоимость сжиженного природного газа составляет 50 процентов от стоимости дизельного топлива в пересчете на массу вещества. Второй плюс — запас хода транспорта. Так, на одной заправке седельный тягач может проехать около 1000 километров.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Что касается экологии, то всем известно, что основным источником выбросов вредных веществ в атмосферу является транспорт. Использование СПГ в качестве моторного топлива позволяет снизить объем таких выбросов, — угарного газа и тяжелых углеводородов, до 65-70 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель губернатора Челябинской области, Сергей Шаль:

— О необходимости перевода крупногабаритного транспорта на сжиженный природный газ, в том числе и общественного городского транспорта, в частности, автобусов, говорили уже давно. И отрадно, что этот первый, весомый шаг благодаря компании «НОВАТЭК» уже сделан. В дальнейшем будет расти доверие, увеличиваться объемы, и все больше перевозчиков станут выгодоприобретателями этого экологически чистого и экономически выгодного топлива.