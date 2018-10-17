Онкосреда. Просто пощупать: рак молочной железы первыми чаще всего обнаруживают мужчины

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-16T22:10:46+03:00

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Вся правда об онкологических заболеваниях из первых уст. Как находить и как лечить, статистика и прогнозы, мифы и реальность, методы лечения и диагностики — в новом совместном проекте «Комсомольской правды» и Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) — ОНКОСРЕДА.

Октябрь назван месяцем борьбы с самым распространенным в России и Челябинской области в частности — раком молочной железы (РМЖ). «Разобраться» с ним помогут:

• Алла Доможирова, заместитель главного врача ЧОКЦОиЯМ по ОМР

• Олег Терешин, заведующий онкологическим отделением опухолей молочной железы ЧОКЦОиЯМ.

Статистика:

Рак молочной железы в Челябинской области, как и по всей России, — локализация №1 по онкозаболеваемости, порядка 75-80 случаев на 100 тыс. женского населения в год. (РМЖ иногда бывает и у мужчин — 0-2 случая в год). Относится к визуальным локализациям. Заболеваемость растет, но вместе с тем смертность находится на вполне стабильном уровне. Когда нивелируется возрастной ценз, наблюдается даже тенденция к снижению. Есть несколько морфологических типов злокачественных новообразований молочной железы, однако в целом РМЖ считается относительно благоприятным — как для диагностики, так и для эффективности лечения.

Маммография — самый простой и доступный способ заподозрить опухоль.

Прогноз:

На I — II стадии выявляется порядка 65-70% всех злокачественных новообразований (ЗНО) молочной железы среди женской популяции Челябинской области. Кроме того, учитываются локализованные преинвазивные стадии, или раки in situ (случаев немного, считаются тоже ранними). Никакая другая локализация таким высоким показателем по раннему выявлению похвастаться не может.

Но III и IV стадии, которые относятся уже к запущенным, занимают треть от всех случаев. Тогда и прогноз хуже, и усилий, которые приходится применять для лечения, больше, а эффективность гораздо меньше. По сути, на IV стадии заболевание уже трудно контролировать, и если оно устанавливается на первом визите к врачу, то арсенал средств борьбы с недугом оказывается практически минимальным. В качестве методов лечения используется паллиативный и симптоматический. В целом шанс на выздоровление составляет до 70-75%.

На ранней стадии выявляется до 65% новых случаев рака молочной железы, поясняет Алла Доможирова

Ранняя диагностика:

Самый известный и эффективный способ — маммография. Он позволяет заподозрить диагноз, так как появится тень на рентгеновском снимке. Дальше — нужно пунктировать новообразование (при необходимости под контролем УЗИ или рентген), чтобы получить образец ткани на анализ. Все это проводится на амбулаторном этапе за счет средств ОМС, для пациента — бесплатно.

Факторы риска:

• Возраст, репродуктивная дисфункция, гормональные нарушения, воспалительные заболевания.

• Случаи РМЖ и рака яичников (РЯ) у ближайших родственников — мамы, бабушки, сестры — в возрасте до 40 лет. (В этом случае один раз в жизни нужно сдать анализ на генетические мутации генов — BRCA1, BRCA2)

Какие методы лечения и в какой последовательности будут использоваться для каждой пациентки, определяет консилиум специалистов.

Пик заболеваемости — женщины 55 — 65 лет. По сравнению с другими локализациями это относительно «молодой» возраст — например, пик заболеваемости при раке предстательной железы — 65 и старше, при раке кишечника приходится на возраст 75 и старше лет.

Алгоритм действия:

• В возрастной категории 40 лет и старше пройти маммографию (УЗИ — в молодом возрасте при повышенном риске) и смотровой кабинет в поликлинике — раз в год,

• Регулярный осмотр у гинеколога и срочный — при появлении жалоб.

По словам Олега Терешина, самоосмотры не заменяют инструментальных методов скрининга

Симптомы:

Ранний рак молочной железы (РМЖ), как и большинство всех других раков, не имеет абсолютно никаких симптомов. Он не болит, не проявляется в виде узла, потому что слишком маленький, и его невозможно нащупать. Поэтому ранняя диагностика РМЖ основана не на внимательном ощупывании молочной железы время от времени, а на регулярном прохождении рекомендованных скрининговых исследований раз в год. (Широкий охват женского населения маммографией позволил добиться качественного перелома с более ранней диагностикой в таких странах, как Англия, США, вся Западная Европа).

На более поздней стадии симптомы будут следующими:

• при прощупывании молочной железы будет определяться узел — в самой железе или в подмышечной области,

• втяжение, деформация, отек кожи молочной железы в районе опухолевого узла,

• изменение цвета молочной железы,

• выделения из соска — могут быть бесцветные, мутные или с примесью крови.

Хирургическое вмешательство определяет радикальное удаление опухоли.

По наблюдениям докторов, очень часто опухоль в молочной железе нащупывает мужчина, а не сама женщина.

Установка диагноза:

Основных инструментальных методов диагностики всего два — это маммография и УЗИ молочной железы. Ультразвуковое исследование более информативно для женщин очень молодых — до 30-40 лет. Чем старше женщина, тем рентгенологический метод будет предпочтительнее. Однако в любом случае оба метода дополняют друг друга, а не исключают.

Углубленная инструментальная диагностика — предмет профессионального интереса врачей-онкологов. Главное — нужно прийти к специалисту вовремя.

Важно:

Полноценный (гистологически верифицированный) диагноз РМЖ устанавливается только после изучения материала опухоли в условиях специализированной лаборатории. Бывают очень редкие случаи, когда проведение трепан-биопсии невозможно по разным причинам, тогда выполняется диагностическая операция.

Лечение:

В основе лечения РМЖ лежит тройка основных методов, которые дополняют друг друга.

• Хирургический,

• Противоопухолевая лекарственная терапия (по-старому — химиотерапия),

• Лучевая терапия.

Как и в какой последовательности будут применяться эти методы, для каждой конкретной пациентки решение принимает консилиум специалистов, состоящий из врачей — хирурга, радиолога и химиотерапевта. К счастью, развитие онкологии во всем мире происходит постоянно, поэтому в арсенале врачей ежегодно появляются все новые и новые лекарственные препараты. Схемы лечения пересматриваются в связи с новыми открытиями, поэтому врачи онкоцентра всегда в курсе этих изменений в науке и учитывают их в своей медицинской практике. На сегодняшний день РМЖ считается сравнимым с другими хроническим заболеванием, которое поддается управлению и излечению на ранних стадиях. Главное — следить за своим состоянием и обращаться к врачу вовремя.