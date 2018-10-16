СК проверит магнитогорских санитаров, снявших издевательство над пациентом на видео

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-16T15:03:43+03:00

Двое санитаров издевались над стариком, а третий снимал это на телефон.

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В соцсетях появилось видео, на котором два санитара издеваются над пожилым пациентом. Третий снимает происходящее на телефон. На кадрах видно, как в голову старику летит тапка. Больной от неожиданности вскидывает руки. Раздается дружный смех. Пациент подбирает с пола тапку, замахивается ей в ответ и тут же получает пинок от одного из санитаров.

Видео было снято в психоневрологической больнице в Магнитогорске, что в Челябинской области. Случаи издевательств над пациентами закрытых учреждений не часто получают огласку. Запись выложила в соцсети местная жительница. Она утверждает, что видео ей прислал знакомый по онлайн-игре, который работает санитаром в этой больнице. Девушку возмутило жестокое обращение с пожилым пациентом, и она решила выложить ролик в сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/673529" frameborder="0"></iframe> Санитары издеваются над пациентами в психдиспансере в Челябинской области.

ДВОЕ В ОТПУСКЕ, ТРЕТИЙ ВНЕЗАПНО ВЗЯЛ ОТГУЛ

В психоневрологической больнице №5 его уже, как выяснилось, посмотрели.

— Первая реакция — шок! На кадрах наше отделение № 8, к сожалению, — говорит главный врач областной психоневрологической больницы №5 Александр Беликов. — Мы выяснили, что видео было снято в июне этого года. На кадрах два наших санитара и медбрат. Я считаю, это форменное издевательство над пожилым человеком. У нас подобный случай, когда санитар издевался над пациентом, последний раз был 24 года назад. Этого сотрудника сразу уволили.

В больнице сейчас началась служебная проверка. Сотрудники, «засветившиеся» на видео, должны будут написать объяснительные. По словам Александра Беликова, всех троих ждет увольнение. Ему пока не удалось с ними поговорить. Санитары сейчас находятся в отпуске, причем один из них отдыхает в Турции. А медбрат неожиданно взял выходной и не отвечает на звонки.

У САНИТАРОВ ПОЯВИЛИСЬ СОЧУВСТВУЮЩИЕ

Между тем, ролик вызвал волну возмущения у пользователей социальных сетей. Многие назвали это беспределом и предложили срочно лечить санитаров в этой же больнице. Впрочем, есть и такие , кто попытался объяснить происходящее тем, что работа нервная и морально тяжелая. Мол, платят мало, поэтому порядочных и интеллигентных людей среди медперсонала в таких клиниках можно пересчитать по пальцам.

На счет нервной работы — не поспоришь. Однако, получают сотрудники психиатрической больницы далеко не копейки. Как удалось выяснить корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск», зарплата медбрата психиатрической больницы в Магнитогорске — 40 тысяч рублей. А санитары получают по 30 тысяч.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роликом заинтересовался Следственный комитет.

— Началась доследственная проверка. После этого будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Проверку взял на контроль главный следователь региона Денис Чернятьев.