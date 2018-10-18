Жизнь после 50: новые возможности

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-18T11:56:53+03:00

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Большинство людей зрелого возраста крепко держатся за работу. И хотя возраст выхода на заслуженный отдых в России подняли, многие опасаются, что не выдержат конкуренции с молодыми и останутся не у дел.

Чиновники утверждают, что эти страхи преувеличены. Да, конкуренции не избежать. Однако люди предпенсионного возраста могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Например, на досрочный выход на пенсию.

— Сегодня это можно сделать за два года до наступления пенсионного возраста, то есть в 53 года для женщин и в 58 лет для мужчин. А в будущем этот период хотят расширить до пяти лет, — рассказал на пресс-конференции в «Комсомольской правде» первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Захаров.

Александр Захаров, первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Претендент на досрочную пенсию должен соблюсти три условия:

— его уволили по сокращению штатов;

— он заработал достаточный страховой стаж (20 лет для женщин и 25 для мужчин);

— на рынке нет подходящей для него работы.

Помимо этого, перед пенсией можно получить статус безработного и целый год жить на пособие от государства. Его размер будет привязан к предыдущей зарплате и значительно вырастет уже в 2019-м году. Максимальную выплату хотят поднять до прожиточного минимума по региону, это больше 11 тысяч рублей.

А если все-таки хочется поработать, добро пожаловать на бесплатные курсы от ЦЗН. Только в прошлом году новую профессию освоили десятки «предпенсионеров».

ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО МОБИЛЬНЕЕ

— Иногда люди думают: чем они старше, тем сложнее найти работу, — говорит начальник учебной части учебного центра «Стандарт» Анастасия Сидякина. — На самом деле все очень

индивидуально. Сегодня мы наблюдаем такую тенденцию: люди с высшим образованием, много лет посвятившие себя профессии, зачастую живут в плену стереотипов. Они боятся менять сферу деятельности. А вот те, кто долго занимался малоквалифицированным трудом, охотно учатся, осваивают новую профессию и в итоге находят работу.

Анастасия Сидякина, начальник учебной части учебного центра «Стандарт».

Учебный центр «Стандарт» — один из тех, кто сотрудничает с Центрами занятости населения Российской Федерации. Но прийти сюда можно и с улицы, без направления от государства. В этом случае обучение будет платным. Впрочем, плата посильная для пожилых, ведь весь курс обучения длится от пары месяцев до полугода.

Учебный центр «Стандарт» предлагает широкий спектр направлений для освоения новой профессии, в том числе людям зрелого возраста. В списке специальностей можно выбрать смежную в своей сфере. К примеру, если всю жизнь вы работали на заводе, хорошо знаете производство, можете получить сертификат специалиста по охране труда или менеджера по подбору персонала. Если хочется расширять жизненные горизонты, выбирайте востребованные на рынке профессии: продавец, администратор, кассир торгового зала, архивариус, оператор ЭВМ, кладовщик.

— Настоящей отдушиной для наших женщин будут курсы младшего воспитателя и педагога дошкольного образования. Для смелых эти профессии станут очередной ступенькой в карьере: вы сможете открыть коммерческий детский сад. А на курсах компьютерной грамотности ждут всех желающих, ведь при помощи интернета сейчас можно общаться с родными, брать талон ко врачу, заходить на портал госуслуги — такие знания облегчат жизнь, — говорит Анастасия Сидякина. — Иногда пожилые боятся садиться за парту. Совершенно напрасно! Педагоги учебного центра «Стандарт» применяют особые методики, с которыми обучение доступно каждому. Часть наших курсов и вовсе можно пройти дистанционно, без отрыва от основной работы.

Учебный центр «Стандарт»

Тел.: + 7 (351) 200 46 40, + 7 (951) 460 05 08, + 7 (904) 306 38 32, +7 (908) 040 85 85 (дистанционное обучение)

E-mail: vs-prof-do@yandex.ru

www.standart-do.ru

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ПЕНСИЯ ПОДАРИЛА СВОБОДУ

Жительница Челябинска Светлана Макаревич не побоялась пойти в разрез со своим прошлым. На пенсию она вышла досрочно — настоял муж. Однако жизнь в четырех стенах для бывшего преподавателя вуза стала невыносимой.

Светлана Макаревич, инструктор и судья соревнований по скандинавской ходьбе

— Я погрязла в депрессии. Мне не хватало общения, живых людей, — рассказывает Светлана. — Чтобы скрасить свое одиночество, я пошла в клуб скандинавской ходьбы. А когда наша тренер уехала в другой город, прошла курсы инструкторов и заняла ее место. Сейчас я счастлива: я занимаюсь любимым делом и впервые в жизни чувствую себя свободной.

А каким в будущем себя видите вы?