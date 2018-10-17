«В туалет идите через дорогу!»: мигранты превратили Челябинск в грязный базар

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-17T04:35:47+03:00

Судя по разгулу незаконной торговли надзорные органы в городе просто бездействуют

Изменить размер текста: A A

Мы пишем уже об этом не первый год, но остановки с нечетной стороны улицы Братьев Кашириных продолжают и продолжают зарастать кривыми киосками. При этом улица эта — гостевой маршрут, ведущий к ледовой арене «Трактор».

Например, на остановке Каширинский рынок киоски убежали в тесный проулок, ведущий к школе №104. На остановке поселок Бабушкина работает огромная овощная палатка, фургон с мясом птицы и колбасный ларек. Хотя еще два года назад их признали незаконными.

Смена в ларьках долгая — с раннего утра и до ночи. Куда продавцы ходят в туалет? Где моют руки? С такими вопросами в рейд отправились бойцы Народного фронта.

Хлебный киоск на перекрестке ул. Чайковского и Братьев Кашириных стоит прямо на газоне. Фото: ОНФ

Перекресток ул. Братьев Кашириных и ул. Чайковского

— Ларьки перекрыли горожанам доступ к остановке. Хлебный киоск стоит на газоне. Товар из машин выгружают на тротуаре, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» член регионального штаба ОНФ Антон Неверов.

В будке продавцов овощей и фруктов нет воды и туалета. Торговцы клялись нам, что после каждого покупателя ходят домой мыть руки. Ну, конечно!

Перекресток ул. Братьев Кашириных и ул. Чичерина

Торговец говорит, что якобы в аренду взят участок земли по периметру ларька. Но торговля развернулась на территории вдвое больше. Арбузы, дыни, капуста лежат на тротуаре.

— Люди покупают продукцию сомнительного качества. Никакого контроля нет, — продолжил Неверов.

3. Остановка «Краснопольский проспект»

В отхожее место превращены задворки остановки большого жилого района. Здесь тусят водители маршруток. Еду покупают в ларьке по соседству. Туалета в павильоне нет.

Вот такой беспредел из киосков царит в городе. Фото: ОНФ.

4. Перекресток ул. Чичерина и Комсомольского пр.

Здесь выросли трущобы, обшитые железом, полиэтиленом и фанерой. Одна из будок — точка общепита. Помыть руки и сходить в туалет предлагают в магазине через дорогу.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Устранения нарушений активисты будут требовать в городском управлении торговли, Роспотребнадзоре, в комитет по имуществу и земельным отношениям, в полиции и в прокуратуре.

Но только будет ли толк? Где все эти организации были до сих пор? Они что — слепы?

Да, убрали несколько ларьков в центре. Так теперь они стоят все в Парковом. Когда это все закончится?

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Кому-то эти киоски выгодны...»

Хорошей иллюстрацией к написанному может послужить письмо нашего читателя Артема Шестакова:

— Мы с друзьями написали жалобы в администрацию города на киоски, портящие облик Челябинска. Нам ответили, что они установлены без разрешения и данная информация передана в МКУ «Городская среда» для работы по демонтажу. Ответ на наше первое письмо мы получили еще 25 апреля. Но киоски стоят на своем месте! Мы писали в прокуратуру области, но ответ не получили. Складывается впечатление, что чиновники не заинтересованы в том, чтобы киосков стало меньше. Кому-то они выгодны...