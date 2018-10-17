Детский отдых в Крыму: санаторий «Орленок» в солнечной Евпатории ждет гостей круглый год

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-17T12:16:47+03:00

Санаторий для детей с родителями «Орленок» приглашает на отдых и оздоровление всей семьей

Самый солнечный город Крыма — курорт Евпатория идеальное место для отдыха с детьми. Как и в Анапе, здесь золотые песчаные пляжи, но море чище, а воздух суше. С каждым годом все больше туристов отправляются в Евпаторию, чтобы набраться сил. Причем многие выбирают не дикий отдых, а здравницы, существующие с советских времен.

Одна из них — санаторий для детей с родителями «Орленок» — находится в историческом центре курорта, но при этом имеет красивейший просторный можжевеловый парк и свой пляж протяженностью более трехсот метров. В 2003 году «Орленок» получил диплом лучшего детского санатория Крыма, а в 2005-м его назвали лучшим санаторием Евпатории. Эти титулы можно применить к здравнице и сейчас.

Почему Черное море лучше Мертвого

— В Евпатории лечит сама природа: сухой воздух степей, парковая зона и, конечно же, море хорошо укрепляют иммунитет, — рассказывает директор «Орленка» Дмитрий Татевосян. — А в самом санатории богатейшая медицинская база и очень опытные врачи — все это направляет лечение в нужное русло.

Санаторий «Орленок» имеет широкий профиль. Доктора здравницы могут взять под контроль любой детский недуг в области ортопедии, травматологии, неврологии, пульмонологии, оторингологии, педиатрии.

Все процедуры, которые делают в санатории, уже не раз доказали свою эффективность. Это водолечение, фитотерапия, рефлексотерапия, лазеротерапия, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. Грязелечение в санатории основано на применении грязи Сакского озера, которое расположено в 20 км от Евпатории. В лечебных целях сакскую грязь стали использовать с давних времен, когда на Крымской земле жили греки. А уже в наши дни ученые доказали, что уникальные свойства грязи из Сакского озера превосходят ресурсы Мертвого моря.

В «Орленке» есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, где проводятся ЭКГ, реовазография конечностей, реоэнцефалография, спирография, вариабельность сердечного ритма и УЗИ органов брюшной полости. Есть свой рентген-кабинет и клинико-диагностическая лаборатория, где можно проводить анализы мочи и крови. Иногда это необходимо для корректировки лечения. В плане лечения «Орленок» не уступает полноценной лечебнице.

Если гости намерены получить стойкий лечебный эффект, перед поездкой стоит оформить санаторно-курортную карту у лечащего врача. При желании за дополнительную плату ее можно оформить на месте.

Весело как в лагере, познавательно как в школе

Чтобы отдых в Крыму не запомнился детям исключительно чередой процедур, каждый день в санатории проводят массу увлекательных мероприятий: конкурсы, шоу-программы, флешмобы, мастер-классы, спортивные мероприятия. Есть игровые зоны и комнаты, библиотека, площадка для проведения фестивалей. Для школьников педагоги организуют занятия по предметам — можете не бояться, что пропустите школу. Также ребята ездят в познавательные экскурсии по Крыму, что расширяет их кругозор и воспитывает гражданские чувства.

Санаторий «Орленок» рассчитан на детей старше двух лет. При этом до шести лет заселение возможно только с родными. Для семейного отдыха в санатории оборудованы комфортабельные номера на двух и четырех человек, в номерах — все удобства. Дети от шести до 18 лет могут жить в санатории с близкими или, как в оздоровительном лагере, с детской группой.

Цена путевки включает сбалансированное пятиразовое питание. Для детей с родителями блюда готовятся по заказному меню. Для детских групп питание разработано с учетом возраста.

— Каждый гость санатория может самостоятельно выбрать длительность своего отдыха. Однако медики все же советуют покупать детям путевки на три недели, — говорит Дмитрий Татевосян. — Это самое оптимальное время, за которое ваш ребенок успеет акклиматизироваться на море и получить стойкий оздоровительный эффект.

Санаторий «Орленок» принимает гостей круглый год. В межсезонье, зимой, для детей с родителями предусмотрены скидки.

Санаторий «Орленок» в солнечной Евпатории — отличный выбор для тех, кто заботится о здоровье и хочет провести время весело.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП.

КОНТАКТЫ

Санаторий для детей с родителями «Орленок»

Республика Крым,

г. Евпатория,

ул. Маяковского, 3.

Администрация: 3 (6569) 3-02-59 — секретарь, 3 (6569) 3-10-01 — заведующий медицинской частью.

Регистратура : 3 (6569) 3-10-81, +7 (978) 934 24 04.

E-mail: regsksorlenok@rambler.ru ; info@evp-sanorlenok.ru ;

www. evp-sanorlenok.ru

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