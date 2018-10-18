2018-10-18T13:25:36+03:00
100 лет комсомолу (1918-2018 гг.)

Пять фактов о ВЛКСМ на Южном Урале: в Челябинске вспомнили историю южноуральского комсомола

Студенты и ученые пытались приспособить опыт коммунистический союз молодежи к современным реалиям
Кирилл БАБУШКИН
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В этом году комсомолу исполняется 100 лет.В этом году комсомолу исполняется 100 лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ЮУрГГПУ 18 октября прошла научно-практическая конференция, посвященная столетию советского комсомола. Студенты и ученые педуниверситета пытались приспособить опыт ВЛКСМ к современным реалиям.

— Через ВЛКСМ за годы существования Советского союза прошло 200 миллионов человек, — напомнила гостям конференции «Комсомол в истории и судьбах поколений» и.о. ректора гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко. — Знаково, что конференция проходит в стенах педуниверситета — в прошлом это была настоящая кузница кадров для лидеров комсомола. Опыт движения для воспитания в современной молодежи гражданственности, сотрудничества, патриотизма — бесценен. И сегодня мы не только занимаемся научными изысканиями, сегодня у нас встреча старых друзей.

Ветеранов-комсомольцев наградили на конференции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветеранов-комсомольцев наградили на конференции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вслед за руководителем педвуза ветеранов комсомола поздравили депутат ЗСО, руководитель обкома КПРФ Игорь Егоров, заместитель министра образования региона Вадим Бобровский, начальник управления по делам молодежи Челябинска Сергей Авдеев. Последний скромно заявил, что считает свое подразделение мэрии «младшим братом комсомола».

Через ВЛКСМ за годы существования Советского союза прошло 200 миллионов человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через ВЛКСМ за годы существования Советского союза прошло 200 миллионов человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПЯТЬ ФАКТОВ О КОМСОМОЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Комсомольская правда» собрала несколько интересных фактов о ВЛКСМ на Южном Урале:

— по словам ректора Челябинского института культуры Владимира Рушанина, на Урале, в частности, в Челябинской области, массовое комсомольское движение организовалось даже раньше, чем в Центральной России, еще в 1917-18 годах.

— Комсомольская организация Челябинской области в 1980-х годах считалась одной из крупнейших в СССР и насчитывала более полумиллиона членов.

В конференции участвовали высокопоставленные чиновники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В конференции участвовали высокопоставленные чиновники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Подразделения ВЛКСМ в Магнитогорске и Озерске были награждены орденами Трудового Красного знамени.

— Бюджет ВЛКСМ на сентябрь 1991 года (на момент роспуска организации, решение принималось в том числе и комсомольцами Южного Урала) вдвое превышал бюджет Советского союза.

— Студенческие строительные отряды за «трудовой семестр» осваивали миллиард рублей — больше, чем любой минстрой республиканского уровня.

Участники пытались приспособить опыт ВЛКСМ к современным реалиям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники пытались приспособить опыт ВЛКСМ к современным реалиям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подробнее о жизни комсомольцев Челябинской области можно прочитать на сайте комсомол74.рф и в разделе «100 лет комсомолу» на kp.ru.

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