Дочь Юрия Гагарина привезла в Челябинск винтовку Екатерины Второй

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-20T11:10:40+03:00

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Елена Гагарина похожа на своего легендарного отца. Мягкий взгляд, те же очертания скул и подбородка... В Челябинск генеральный директор Музеев московского Кремля прибыла открыть выставку о царской охоте. Но поначалу гости выставки глаз не могли отвести от очаровательной женщины в кружевном платье черного цвета. А еще хотелось спросить о Юрии Гагарине: «Каким вы помните отца?», «Он читал вам сказки?». Но эти вопросы были сегодня не в тему…

Задняя часть стремени.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зато много и интересно говорили о выставке, которую Елена Гагарина привезла в Челябинск — «Охота при дворе российских государей XVII-XVIII веков. Из собрания Музеев московского Кремля». 124 предмета. Некоторые экспонаты не видела даже московская публика.

ЗОЛОТАЯ МУШКА

Вот винтовка Екатерины II: небольшая с золотой мушкой. Будущая императрица в молодости любила пострелять. Видимо, пристреливалась к большим целям…

Ух ты!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для царей и императоров российских охота была не просто увлечением, а демонстрацией миру могущества государства.

— Выезд в леса был роскошным: тяжелые ткани цвета бордо, золото, серебро, вороная сталь, кожа, чеканка, — говорит Елена Юрьевна. — Все участники церемонии облачались в специальные одежды. Особым образом украшались лошади — сбруя, попоны — все было сделано лучшими мастерами. Как и оружие, изготовленное оружейниками Кремля, Петербурга, Голландии, Англии.

Облачение для охоты было особенным.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УНИКАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

— У нас давняя дружба с Еленой Юрьевной, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — В июне 2006 года открывалось новое здание государственного исторического музея Южного Урала. Экспонаты еще не были готовы к выставке: шла перепись предметов. И тогда Елена Юрьевна сняла с экспозиции в Москве текущую выставку «Сокровища московского Кремля» и отправила ее к нам. Это 170 предметов — образцы оружия и церковной утвари, старинные иконы.

Ух ты!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оружие украшалось, словно ювелирное изделие.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выставка — первый проект, подготовленный по семилетнему соглашению о сотрудничестве между правительством Челябинской области и музеем-заповедником «Московский Кремль». Ни с одним из регионов у Музеев московского Кремля нет такой договоренности. Документ подписан губернатором Борисом Дубровским и Еленой Гагариной.

Картина изображает выезд царя Ивана Грозного из Кремля (он там в саночках катится).Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Другая сторона царской жизни

В следующем году москвичи привезут выставку, которая расскажет о воспитании царских детей и о жизни женщин в Кремле. Хорошо известно о том, что происходило в тронных залах, а вот жизнь за стенами теремов была скрыта...

Адрес выставки «Царская охота»:

Государственный исторический музей Южного Урала. Ул. Труда, 100. До 27 января 2019 г. Билет: 120 — 150 руб.

Седло вышито злолотом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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